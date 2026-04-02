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Domingo, 05 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Israel anunció importante baja para el régimen de Irán: abatió a Jamshid Eshaqi, comandante del Cuartel General de Petróleo de las fuerzas iraníes

abril 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques de Israel contra Irán - Captura de video
Ataques de Israel contra Irán - Captura de video
“Dirigió el brazo financiero de las fuerzas del régimen y supervisó las industrias militares responsables de la producción de misiles balísticos”, precisaron las fuerzas militares.

Este jueves 2 de abril, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron la muerte de Jamshid Eshaqi, comandante del Cuartel General de Petróleo de las fuerzas del régimen iraní.

En un mensaje en X, las autoridades israelíes indicaron que “los cuarteles generales petroleros permiten la continuidad de las actividades de la Guardia Revolucionaria Islámica y el rearme militar mediante los beneficios procedentes de la venta de petróleo”.

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En cuanto a Eshaqi, puntualizaron que “dirigió el brazo financiero de las fuerzas del régimen y supervisó las industrias militares responsables de la producción de misiles balísticos”.

Asimismo, se encargó de gestionar “la asignación de fondos para financiar a los grupos terroristas afines a Irán en Oriente Medio, principalmente a la organización terrorista Hezbolá y al régimen terrorista hutí”.

Este mismo jueves, el Ejército de Israel informó sobre la muerte del comandante de la unidad de misiles balísticos del régimen iraní en la zona de Kermanshah.

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De acuerdo a los informes, “Atimi era responsable de las operaciones de la unidad en la región de Kermanshah, en el oeste de Irán, y llevó a cabo decenas de lanzamientos de misiles balísticos hacia Israel”.

“En un ataque adicional, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaron a varios comandantes de batallón responsables de decenas de lanzamientos de misiles balísticos contra Israel”, concluyó.

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