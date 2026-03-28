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Sábado, 28 de marzo de 2026
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Psicología

¿Cómo encontrar estabilidad interior en medio de un mundo tan caótico? Expertas en psicología responden

marzo 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Razón de Estado
Especialistas en psicología clínica y positiva coinciden en que existen estrategias científicamente respaldadas para cultivar la resiliencia y encontrar estabilidad interior incluso en medio del caos.

En un siglo XXI marcado por dos crisis económicas globales, una pandemia, guerras regionales y el ascenso de la inteligencia artificial, millones de personas enfrentan niveles inéditos de incertidumbre y ansiedad. Sin embargo, especialistas en psicología clínica y positiva coinciden en que existen estrategias científicamente respaldadas para cultivar la resiliencia y encontrar estabilidad interior incluso en medio del caos.

"Nuestro cerebro empieza a imaginar escenarios catastróficos para poder protegernos", explica Gabriela Flores, psicóloga clínica con maestría en neurofisiología del comportamiento, en el programa Razón de Estado. Según Flores, los constantes cambios geopolíticos, económicos y sociales activan mecanismos cerebrales diseñados para la supervivencia, generando un "estado de alerta permanente" que, paradójicamente, nos paraliza más que nos protege.

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La hiperinformación característica de la era digital agrava este fenómeno. "Yo abro Instagram, abro todas las redes y todo me bombardea con esto, entonces yo empiezo a generar recursos para esas ideas que yo tengo, pero no es lo que realmente me está pasando a mí", señala Flores. La solución, según la especialista, radica en volver al presente: "¿Qué recursos tengo hoy? ¿Qué tengo hoy para poderme adaptar a este presente que hay?".

Esta aproximación coincide con los principios de la psicología positiva, disciplina que no busca negar la adversidad sino desarrollar capacidades para sostener el bienestar en medio de ella.

Joana Paglia, directora del Center for Learning Innovation y catedrática formada en la Universidad de Pensilvania bajo la tutela de Martin Seligman —fundador de esta corriente—, enfatiza la importancia de cultivar emociones positivas duraderas.

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"No es estar buscando únicamente estar feliz todo el tiempo", aclara Paglia, "sino enfocarnos en esas emociones positivas que nos llenan y que no son pasajeras, como el agradecimiento". Según la especialista, prácticas como el agradecimiento sistemático ayudan a contrarrestar el "sesgo negativo" natural del cerebro humano, que tiende a enfocarse desproporcionadamente en amenazas y problemas.

La irrupción de la inteligencia artificial representa uno de los desafíos más complejos para las nuevas generaciones. Lejos de minimizar el impacto, Paglia reconoce que "se estima que ahora por lo menos son siete cambios de carreras o industrias en donde los jóvenes se van a desenvolver", frente a los dos cambios que caracterizaban generaciones anteriores. Ante esta realidad, identifica tres capacidades como fundamentales: *creatividad, pensamiento crítico y vínculos humanos*.

"Lo que no puede hacer la máquina es crear vínculos, es la colaboración, es la creatividad, es crear valor, ver oportunidades en las circunstancias actuales", sostiene Paglia. Ambas especialistas coinciden en que la clave para navegar la incertidumbre no reside en eliminarla —tarea imposible— sino en desarrollar agencia personal.

Flores propone una estrategia concreta para recuperar esa sensación de control: "Volver al presente, ver qué cosas sí puedo controlar y cuáles no están en mi control". Esta distinción permite transformar la energía que el cerebro dedica a anticipar catástrofes en acciones concretas dentro del ámbito de influencia personal. "Si el cuerpo no se mueve, no me ayudo a poder resolver", afirma.

La metáfora del miedo como "copiloto" en lugar de conductor resulta particularmente ilustrativa. "Cuando uno lo siente como copiloto, voy a actuar contigo, con todo y contigo, y entonces yo tengo la capacidad para poder pensar", explica Flores, diferenciando entre actuar "con el miedo" —que preserva la capacidad de elección— y actuar "desde el miedo", que paraliza.

Paglia identifica la *pausa y la reflexión* como antídotos esenciales contra el ritmo frenético contemporáneo. "Nadie puede sostener la excelencia por un tiempo prolongado sin el descanso", advierte, señalando que la búsqueda del rendimiento sin pausas conduce inevitablemente al agotamiento. Su recomendación para gestionar la sobreinformación es directa: "Límites claros, menos información, pero más reflexión sobre esa información".

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