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Martes, 31 de marzo de 2026
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Cuba

La dictadura cubana está contra las cuerdas pero la represión no para: "el pueblo está al límite, el régimen castiga incluso por postear en Facebook", denuncian activistas

marzo 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Informes recientes indican que la presión estatal continúa, con situaciones como la de Jonathan Muir Burgos, un joven de 16 años detenido tras participar en las protestas ocurridas el 13 de marzo del año en curso en Morón.

La represión del régimen cubano contra adolescentes se ha intensificado de manera significativa, según denuncias reiteradas sobre arrestos arbitrarios y condiciones carcelarias precarias.

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Diversas organizaciones, como Prisoners Defenders, han señalado que decenas de adolescentes han sido sometidos a procesos judiciales.

Informes recientes indican que la presión estatal continúa, con situaciones como la de Jonathan Muir Burgos, un joven de 16 años detenido tras participar en las protestas ocurridas el 13 de marzo del año en curso en Morón.

En el ámbito digital, también se ha incrementado la vigilancia, con persecución a jóvenes e influencers que difunden contenidos sobre la escasez y la situación económica en la isla.

Anamely Ramos, académica y activista de DD. HH., y Raudiel Peña Barrios, jurista y analísta político, tocan dicho asunto en el programa La Noche de NTN24.

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"La situación ha empeorado, la violencia de Estado va en aumento, es la respuesta del sistema al hartazgo de la gente", dijo Ramos.

"El pueblo está al límite, el régimen castiga incluso por postear en Facebook (en contra de la dictadura), no solo por pintar carteles o decir alguna cosa", acotó.

Por su parte, Peña Barrios mencionó: "Es reprimir cualquier forma de manifestación pública en contra de las autoridades (régimen)".

"Pretenden poner un efecto intimidatorio sobre la ciudadanía en general buscando castigar cada expresión", añadió.

En la actualidad Cuba se divide entre apagones y represión. De hecho, la cifra de presos políticos en dicha nación ha alcanzado una marca histórica.

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De acuerdo con el más reciente reporte de la ONG Prisoners Defenders, se registran 1.214 prisioneros políticos en Cuba.

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