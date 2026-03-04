NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Dictadura en Venezuela

El drástico cambio de look de Granko Arteaga, considerado el máximo torturador de la dictadura de Venezuela

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Alexander Granko Arteaga, militar venezolano colaborador de la dictadura - Fotos: EFE / X
Aparte de modificar su imagen, tras la captura de Maduro, el mencionado colaborador del régimen cerró sus redes sociales.

Alexander Granko Arteaga, considerado el ‘máximo torturador de la dictadura de Venezuela’, se presentó recientemente en una reunión del régimen que ahora controla Delcy Rodríguez con nueva imagen.

En diferentes redes sociales como Instagram, Threads y X, circulan varias fotos del nuevo look del también apodado “carnicero de Maduro”.

En el mencionado encuentro del régimen, se puede ver a Arteaga sin su característica barba y con nuevo corte de cabello.

Aparte de modificar su estilo, es de recordar que Arteaga, luego de que trascendiera la captura del narco-dictador, Nicolás Maduro, cerró sus redes sociales.

De rango coronel, Arteaga, que lleva la batuta de la Dirección de Acciones Especiales (DAE) de la contrainteligencia chavista, había clausurado su cuenta de Instagram.

Este colaborador del chavismo frecuentemente solía exhibir las operaciones llevadas a cabo por la DAE contra la disidencia venezolana.

Cabe decir que este militar ha sido acusado por víctimas y organizaciones de derechos humanos como uno de los principales responsables de actos de tortura durante el régimen de Maduro.

Arteaga, en ese sentido, es señalado de ordenar, supervisar y participar directamente en torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Es conocido bajo tres alias, "El Carnicero de Maduro", "El Barba" o "El Torturador" y se le vincula al asesinato del inspector del CICPC Óscar Pérez, entre otros opositores.

Temas relacionados:

Dictadura en Venezuela

Granko Arteaga

Régimen

cambio de look

Cae Maduro en Venezuela

