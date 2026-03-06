Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

América Latina no es pobre. Está mal contabilizada.

Durante décadas, el sistema financiero internacional (diseñado tras Bretton Woods)

decidió que el valor de un país se mide por su deuda, su déficit y su capacidad de pago en dólares.

El FMI evalúa riesgo. Las calificadoras miden vulnerabilidad. Los mercados fijan primas.

Pero ninguno incorpora un dato esencial: gran parte de la estabilidad climática del planeta es producida en el Sur Global.

La Amazonía, los manglares del Caribe y del Pacífico, las selvas centroamericanas y los ecosistemas andinos no son reservas turísticas. Son infraestructura ecológica que captura carbono, regula lluvias, estabiliza suelos y sostiene productividad agrícola regional y global.

Sin embargo, ese capital natural no aparece en los balances soberanos. Aparece como gasto público. Ese es el desequilibrio.

Mientras el Norte acumuló capital financiero industrializando, el Sur conservó capital natural. Pero la arquitectura financiera internacional decidió reconocer solo uno de los dos.

El resultado es evidente: países que sostienen estabilidad climática global son tratados como riesgos estructurales.

Hoy esa lógica empieza a cambiar.

El concepto de debt-for-carbon introduce una pregunta incómoda: ¿por qué la producción de estabilidad climática no puede ser reconocida como generación de valor soberano?

No se trata de pedir condonaciones. Se trata de actualizar la contabilidad.

Si un país protege millones de hectáreas de bosque verificable bajo estándares internacionales, está generando un bien público global medible. Si restaura manglares o evita deforestación, está produciendo estabilidad climática cuantificable.

Eso es valor económico. Aquí entra la regeneración.

Regenerar no es plantar árboles para la fotografía política. Es reconstruir productividad ecológica. Es convertir territorios degradados en activos productivos que generan resiliencia, seguridad alimentaria y mitigación climática al mismo tiempo.

Cuando esa regeneración se conecta con mercados bien gobernados bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París, el carbono deja de ser discurso ambiental y se convierte en instrumento macroeconómico.

Y un instrumento macroeconómico cambia relaciones de poder.

En países como Colombia, Brasil, Ecuador o Perú —con enorme riqueza natural pero limitado espacio fiscal— el carbono ya no es una agenda verde. Es estrategia financiera.

El debate que reduce los mercados de carbono a una discusión moral simplista ignora el punto central. Ningún mercado nace perfecto. La cuestión es si estamos dispuestos a reconocer que el capital natural es capital real.

Porque si lo es, entonces la producción de estabilidad climática debería reflejarse en mejores condiciones de financiamiento, mayor autonomía fiscal y mayor capacidad de negociación internacional.

Pero esto exige una condición no negociable: integridad.

Sin integridad ambiental, el carbono pierde credibilidad.

Sin integridad social, reproduce desigualdad.

Sin integridad soberana, se convierte en una nueva forma de dependencia.

América Latina ya no puede negociar con una contabilidad incompleta.

La transición climática no será solo tecnológica. Será financiera. Y será, sobre todo, una discusión sobre quién define el valor.

De cara a Colombia 2026, esta discusión no es teórica. El próximo gobierno tendrá que decidir si sigue viendo el bosque como gasto o como activo estratégico; si negocia desde el déficit o desde el capital natural; si entiende el carbono como política ambiental o como herramienta macroeconómica. Lo que Colombia decida no solo impactará su propia solvencia y su desarrollo rural, sino que puede convertirse en el ejemplo que marque el camino para toda América Latina.

Los países que comprendan primero que su capital ecológico es un activo estratégico dejarán de negociar desde la vulnerabilidad y comenzarán a negociar desde la fuerza.

Eso es lo que significa construir mercados con equidad.

No es retórica ambiental. Es poder económico.