Elecciones en Colombia: ¿qué se elige en el país este domingo 8 de marzo?

Este domingo 8 de marzo, Colombia vive una nueva jornada electoral para renovar el Congreso de la República, es decir que los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, entidad encargada de organizar los procesos electorales en el país, un total de 41.287.084 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto durante los comicios legislativos, tanto en Colombia como en el exterior.

Respecto a las mesas de votación, la entidad colombiana reporta que fueron habilitadas un total de 125.259, las cuales están distribuidas en 13.746 puestos de votación.

En la jornada electoral se elegirán 102 senadores por voto popular, de los cuales 100 serán escogidos en circunscripción nacional en las listas que compiten en todo el territorio colombiano, mientras que 2 curules especiales estarán reservadas para las comunidades indígenas.

Cabe mencionar que la Constitución de Colombiaestipula que, el candidato presidencial que obtenga la segunda votación más alta, tendrá derecho a una curul durante el mismo periodo constitucional.

Así las cosas, el Senado de la República, la Cámara Alta del Congreso, quedaría conformado por un total de 103 senadores para el período 2026–2030.

En cuanto al número de representantes a la Cámara, durante la jornada se elegirán a 183 representantes por voto popular, curules que se distribuyen mayormente por circunscripción territorial: 161 curules repartidas por departamentos y Bogotá, la capital.

La otras se reparten entre Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz -CITREP- (16 curules), Comunidades Afrodescendientes (2 curules), Comunidad Indígena (1 curul), Comunidad Raizal (1 curul), Colombianos en el Exterior (1 curul) y Estatuto de la Oposición (1 curul, la cual es asignada a la fórmula vicepresidencial que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales).

Cabe mencionar que durante la jornada electoral de este domingo 8 de marzo también se llevarán a cabo las consultas de los partidos para definir a sus candidatos presidenciales.

Para este caso, el jurado de votación deberá informar al votante que existe una tarjeta electoral de las consultas de las agrupaciones políticas y el ciudadano deberá decidir si quiere ejercer ese derecho a votar o no, es decir que no es obligatorio dicho voto.