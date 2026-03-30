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Lunes, 30 de marzo de 2026
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Estados Unidos ataca a Irán

"Existe una manera de conseguir nuestros objetivos en cuestión de semanas no de meses": Marco Rubio sobre ataques en Irán

marzo 30, 2026
Por: Redacción NTN24
El secretario de Estado, Marco Rubio. (EFE)
El secretario de Estado, Marco Rubio. (EFE)
Rubio mencionó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuenta con varias opciones para evitar que Irán instale el peaje con el que ha amenazado en el estrecho de Ormuz.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció este lunes sobre la intención del régimen de Irán de instalar un sistema de peaje en el estrecho de Ormuz y el curso que de las operaciones en Oriente Medio.

“Irán está amenazando con controlar el estrecho de Ormuz y crear un sistema de peaje. Eso no se va a permitir”, anticipó el secretario en un duro pronunciamiento en el que también se refirió al tiempo que durarán las operaciones en Irán.

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Rubio mencionó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuenta con varias opciones para evitar que Irán instale el peaje con el que ha amenazado.

“El presidente tiene un número de opciones disponibles para evitar que esto suceda (…) Existe una manera de avanzar para lograr nuestros objetivos en cuestión de semanas, no de meses”, precisó el secretario.

Durante las últimas horas Irán e Israel se atacaron y han empezado a circular informaciones sobre la posibilidad de una eventual operación terrestre de Estados Unidos contra islas iraníes en el Golfo.

Los ataques de Israel y Estados Unidos contra el régimen de Irán iniciaron el pasado 28 de febrero. La república islámica ha respondido con bombardeos a otros países del Golfo, incluidos sitios civiles e infraestructura con intereses económicos de Washington en esa zona.

Además, Teherán cerró de facto el estrecho de Ormuz, por donde solía pasar antes en torno al 20% de los hidrocarburos consumidos a nivel mundial. Solo deja que transiten por él buques de países que considera amigos.

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Kuwait acusó a Irán de haber atacado una planta eléctrica y de desalinización, un bombardeo que Teherán atribuyó a Israel; y Arabia Saudita indicó haber interceptado cinco misiles balísticos.

En Irán, los ataques del fin de semana contra su red eléctrica provocaron apagones en varios puntos de la capital, pero este lunes el Ministerio de Energía afirmó que la red eléctrica es "estable" pese a los bombardeos.

El WTI, principal índice de referencia estadounidense, ha superado los 100 dólares por barril y el Brent, referencia global, cotiza en torno a los 117 dólares.

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