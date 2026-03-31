“Va a regresar en las próximas semanas, una vez cumpla estas misiones que aún le quedan”: Pedro Urruchurtu sobre María Corina Machado

Tras un reciente sondeo, se ha conocido que el pueblo de Venezuela anhela que durante este 2026 se lleven a cabo nuevas elecciones en su país y que su intención de voto y confianza estaría dirigida a favor de la líder democrática María Corina Machado, quien superaría en las contiendas a la actual encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

Frente a esto, y los anhelos del pueblo venezolano de que María Corina regrese pronto a su tierra natal, el programa Club de Prensa habló con Pedro Urruchurtu, dirigente internacional del partido Vente Venezuela.

En cuanto al deseo de los venezolanos para que se adelanten elecciones en este 2026, Urruchurtu manifestó que: “Es una confianza que los venezolanos al final traducen en ese deseo de que su voluntad de cambio cada vez demuestra con mayor fuerza se concrete y por eso es que María Corina y el movimiento que ha venido liderando representan una gran oportunidad para canalizar esto y canalizar que derive en una democracia”.

Señaló que, aunque es una “gran responsabilidad”, también representa un “recordatorio de la lucha” que han venido adelantando y un esfuerzo por “no descansar hasta lograrlo”.

En cuanto a los datos de la encuesta de Bloomberg, en los que se refleja la absoluta confianza hacia María Corina Machado, Urruchurtu expresó que “confían en quien ha confiado en los venezolanos (…) Además, saben que la única manera de avanzar en una reconstrucción genuina del país y de la democracia pasa por que sea el liderazgo que aspiran que gobierne”.

Respecto a la fecha para llevar a cabo unas elecciones, dirigente internacional del partido Vente Venezuela, indicó que están “seguros de que en relación” con sus “aliados” estas se realizarán “en el momento indicado, pero además muy pronto como es la prioridad” del pueblo de Venezuela.

Pedro Urruchurtu, reitero que tanto el regreso de la líder democrática como el de él será “en las próximas semanas”, una vez cumpla las “misiones que aún tiene por cumplir antes de ese regreso”.

Ante el cambio de imagen que viene alentando el régimen, al que se le ha visto copiar los colores y tipografía del partido Vente Venezuela, Urruchurtu manifestó que los “venezolanos saben quién es quién, saben perfectamente quién los representa y quién no; por eso al final claman porque muy pronto María Corina regrese, porque saben quién es su liderazgo legítimo en el que confían”.

Finalmente, envió un mensaje a los venezolanos: “Confianza en este proceso, en lo que estamos haciendo; no hay minuto en que no hagamos lo que tengamos que hacer (…) para reconstruir en democracia y libertad”.