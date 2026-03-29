Coordinador nacional de Vente Venezuela dio detalles del regreso de María Corina Machado al país: "Nos estamos preparando organizativamente"

El pasado 28 de marzo, en Bejucal, Caracas, el partido de la líder democrática María Corina Machado llevó a cabo su reapertura de su sede, la cual permaneció cerrada por más de un año a causa de la persecución ejecutada por parte del régimen chavista.

El programa La Tarde de NTN24 habló con Henry Alviarez, coordinador nacional del partido Vente Venezuela, quien se refirió al regreso de la también Nobel de la Paz.

Alviarez, quien fue el encargado de llevar a cabo la apertura de la sede nacional del partido Vente Venezuela, señaló que, aunque el pueblo venezolano anhela el pronto regreso de María Corina, “el tiempo lo va a determinar ella”.

“Ella va a estar donde tiene que estar para ayudar a la causa venezolana con objetivos centrales, por supuesto, poder nosotros lograr la libertad y comenzar realmente una fase transicional que nos permita institucionalizar el país para rencausarnos”, agregó.

Asimismo, señaló que ellos, como su equipo de trabajo, se están “organizando en dos direcciones, una para preparar esa fuerza ciudadana” y otra para “pedir que Venezuela pueda legitimar su autoridad y poder vivir un proceso de elección”.

En cuanto a la manera en la que Machado regresaría al país, manifestó que “hay trabas”, debido a las “restricciones y observaciones que se pueden estar teniendo” con el régimen de Delcy Rodríguez.

De igual manera, Henry Alviarez señaló que “mientras la represión siga”, va a seguir siendo evidente “la negación de derechos fundamentales”.