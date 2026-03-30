Diosdado Cabello es visto en lujosa camioneta de 80 mil dólares pese a afirmaciones del régimen venezolano sobre "no ser ricos"

El ministro de Interior del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, fue visto este fin de semana en Caracas mientras se transportaba en una lujosa camioneta de 80 mil dólares, pese a las afirmaciones del régimen venezolano relacionadas con "no ser ricos".

En un video que circula en varios medios locales se ve a Cabello, escoltado por las autoridades del régimen, abordar el costoso vehículo mientras un pequeño grupo de simpatizantes chavistas lo saludan y otros ciudadanos graban con sus celulares el momento.

La camioneta en la que se sube quien es actualmente solicitado por la justicia de Estados Unidos corresponde a una Toyota Land Cruiser Serie 70 de color gris metálico, cuyo precio oficial en la página de la empresa en Venezuela apareció este lunes en USD 79.990.

Cabello se subió en el puesto que corresponde al del conductor de la camioneta, con matrícula de Venezuela, de acuerdo con lo que se puede apreciar en las imágenes que se difundieron rápidamente desde el sábado también en redes sociales.

Pese a que el 3 de enero Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por Estados Unidos en medio de un operativo militar, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Estado mantienen vigentes sus recompensas por otros integrantes del régimen acusados de narcotráfico, entre ellos Cabello.

La recompensa por información que dé con la captura de Diosdado Cabello es de 25 millones de dólares, 10 millones más de los que se ofrecen por información del exministro de Defensa del régimen de Venezuela, Vladimir Padrino López.

Cabello es acusado por Washington de "conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas", según un afiche difundido por la DEA y el Departamento de Estado desde el año pasado.

Tras la detención de Maduro y Flores y su traslado hasta Nueva York para enfrentar sus cargos, la DEA actualizó el afiche —que también había publicado con anterioridad— de Maduro con la palabra "capturado" sobre su imagen.

Maduro enfrenta cargos por "conspiración de narcoterrorismo, conspiración de importación de cocaína, conspiración para utilizar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en el marco de un delito de narcotráfico".

En la más reciente audiencia del caso de Maduro y Flores, su defensa intentó que el juez delegado Alvin Hellerstein desestimara el caso debido a que los acusados presentan inconvenientes para pagar los honorarios legales por las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a los fondos de Maduro.

Nicolás Maduro Guerra, conocido como 'Nicolasito' por ser el hijo de Nicolás Maduro, afirmó en una entrevista hace casi un mes que su padre no tenía cómo pagar la defensa. "No somos ricos, no hemos robado, vivimos de un sueldo", expresó en unas cuestionadas declaraciones.

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Hellerstein, sin embargo, decidió continuar con el caso y ha instado a las partes a que hagan lo posible porque los acusados puedan acceder a su defensa y así continuar con el proceder judicial pertinente.