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Viernes, 27 de marzo de 2026
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Régimen venezolano

Delcy Rodríguez envió delegación a Washington para la instalación de la misión diplomática venezolana en Estados Unidos

marzo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, encargada del régimen venezolano / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez, encargada del régimen venezolano / FOTO: EFE
El viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, participó en reuniones con funcionarios de la administración Trump.

Delcy Rodríguez, nueva cabeza del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, envió una delegación a Washington para la instalación de la misión diplomática venezolana en Estados Unidos en medio del restablecimiento de las relaciones entre ambos países.

Así lo confirmó Oliver Blanco, viceministro para Europa y América del Norte del régimen venezolano, en un mensaje divulgado a través de sus redes sociales.

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Estamos en Washington, acompañando al Encargado de Negocios @plasenciafelixr en la instalación de nuestra misión diplomática en los Estados Unidos de América. Trabajamos para fomentar relaciones basadas en el respeto y la cooperación para la prosperidad de nuestros países”, señaló Blanco.

El viceministro aseguró que mantuvo varios encuentros con funcionarios del Departamento de Estado de la administración Trump.

Estamos en Washington (...) en esta nueva etapa de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Venezuela”, comentó. “Hemos tenido una agenda de encuentros con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, con el subsecretario de Estado Michael Kozak, y el subsecretario Caleb Orr del Departamento de Estado para explorar oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral en beneficio de nuestros pueblos”, añadió Blanco.

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Por su parte, Felix Placencia, encargado de Negocios del régimen en Estados Unidos, celebró retomar “la presencia diplomática” en Washington.

Estamos aquí una delegación de responsables funcionarios, para atender los asuntos que les interesan a los venezolanos en esta jurisdicción y a todos aquellos que tienen interés en Venezuela”, concluyó.

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