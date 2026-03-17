NTN24
Martes, 17 de marzo de 2026
Martes, 17 de marzo de 2026
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

marzo 17, 2026
Por: Héctor Schamis
Lea aquí la última columna de opinión de Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown.

Fue en enero de 2012 en el recinto de la Asamblea Nacional. María Corina tomó la palabra y se dirigió directamente a Chávez: “Presidente, expropiar es robar”. La frase quedó grabada para siempre; la escena se transformó en un hito. Ese día María Corina se constituyó en la adversaria principal del chavismo. Desde ese día el chavismo determinó que era la enemiga a destruir.

Había sido elegida en 2011 con 235 mil votos, un 85 %, convirtiéndose en la diputada electa con la mayor cantidad de votos en todo el país. No obstante, en marzo de 2014 fue despojada de su escaño con una excusa pueril: haber actuado como representante alterna de Panamá en una reunión de la OEA. Lo hizo para notificar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. A partir de allí, también los suyos.

A causa de este hecho y por denunciar la presencia de militares cubanos en territorio venezolano (hoy reconocido por el propio Partido Comunista cubano), en julio de 2015 la Contraloría General de la República emitió una orden de inhabilitación contra ella. La misma se viene renovando desde entonces, está vigente hoy. Una muestra acabada de la ficción jurídica chavista.

En 2023, impulsó elecciones primarias para elegir al rival de Maduro en las presidenciales de 2024. Con una participación de 2.4 millones de electores, arrasó con el 92% de los votos. Su triunfo la consolidó como líder de la oposición, pero no pudo ser candidata: la Contraloría extendió su inhabilitación por 15 años. La victoria de Edmundo González el 28 de julio con el 70% de los votos no hizo más que ratificar el liderazgo de María Corina.

Una inhabilitación arbitraria, dado que en Venezuela no existe instancia judicial alguna que sea independiente del Ejecutivo. De ahí que las sentencias sean siempre favorables a la dictadura; he allí una definición abreviada de totalitarismo. La ficción jurídica ha sido acompañada por un relato que caracteriza a María Corina como radical, extremista e incapaz de acordar posiciones. En consecuencia, como una figura divisiva y polarizadora.

Ocurre que, si María Corina es “radical”, lo es porque su objetivo es derrocar al régimen, no cohabitar con él. “Queremos libertad, no vivir en una jaula más grande”, repite siempre.

En la etapa post-Maduro la estrategia ha variado. Bajo la mirada cercana de Washington, la inhabilitación tiene un costo político más alto y el propio poder judicial chavista está en descomposición. Además, ella misma es recibida en la Casa Blanca y el Congreso. De ahí la preferencia por una exclusión “blanda”, con narrativas, pero sin derogar la inhabilitación vigente. Un doble juego que perpetúa la arbitrariedad.

El Wall Street Journal cita recientemente a un presunto ex-ejecutivo de Chevron e informante de la CIA, cuya recomendación fue mantener a Delcy Rodríguez en la presidencia para garantizar gobernabilidad. Descalificó el liderazgo de María Corina porque, supuestamente, llevaría a “un escenario como el vivido en Iraq”. Una metáfora innecesaria, más que hipotética. Con referencia a Delcy Rodríguez debió referirse “al escenario vivido en Venezuela bajo el chavismo”, la nación con la tasa de criminalidad más alta del planeta. Así reporta el World Population Review en 2026.

Lo de Chevron no sorprende. Favorecida por el levantamiento de sanciones de la Administración Biden, es la única compañía petrolera americana con operaciones en Venezuela. En la reunión del 9 de enero en la Casa Blanca con las principales compañías del sector, varias de ellas subrayaron la inseguridad jurídica en el país con especial referencia a las expropiaciones sufridas. Nada al respecto se escuchó por parte de Chevron.

Ya sabemos que el interinato de los Rodríguez es temporario, pero algunos analistas han ido más lejos en el diseño de un orden político (post)chavista. Sugieren que, una vez de regreso a Venezuela, María Corina debería renunciar a sus aspiraciones presidenciales a efectos de salvaguardar la transición. Inevitablemente, el planteo obliga a una pregunta: ¿transición, pero a qué?

Es que un pilar fundamental en la arquitectura democrática es la representación, un concepto relacional. O sea, que se define por la existencia de representantes y representados. Pretender que María Corina desista de una candidatura presidencial implica que renuncie a un derecho: el derecho a ser elegida. Pero dado que la representación es relacional, ello también implica despojar de un derecho a otro, el representado: el derecho a elegir.

En estas condiciones, la erosión de ciudadanía, un precepto constitucional inalienable, es evidente. En estas condiciones la inhabilitación de María Corina continuaría vigente, si no de jure, de facto. Y en estas condiciones tal vez ocurra una transición, claro que no será a la democracia.

Temas relacionados:

Héctor Schamis

María Corina Machado

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenemos que acelerar si lo queremos llamar así: el parto de la libertad y la democracia en Venezuela": Antonio De La Cruz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Analista explica las implicaciones que tendrían los países de la OTAN al asumir defensa del Estrecho de Ormuz

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Ecuador inició un plan de ataque contra bandas de narcotráfico con apoyo de Estados Unidos: 75.000 militares y policías participan en las operaciones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Probablemente va a tener un abogado de oficio": abogado explica por qué Maduro no podrá pagar su defensa con recursos públicos de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Ver más

Videos

Ver más
f
Dictadura en Venezuela

Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez

Trump con bandera de Venezuela (AFP y Canva)
Régimen venezolano

"Tenemos que acelerar si lo queremos llamar así: el parto de la libertad y la democracia en Venezuela": Antonio De La Cruz

Captura de Nicolás Maduro - Foto EFE
Venezuela

Tras 10 semanas de la captura del dictador Nicolás Maduro, ¿qué ha cambiado en Venezuela?

Barco turco navegando por el estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué Trump busca evitar un cierre por parte del régimen de Irán?

Estrecho de Ormuz | EFE
OTAN

"La misión es extremadamente difícil y peligrosa": asesor del Comando Sur sobre ayuda que pide Trump para escoltar buques en el estrecho de Ormuz

Más de Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Las frágiles columnas de la paz

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Miguel Díaz-Canel | Fotos EFE
Régimen cubano

"No estamos en negociaciones, son conversaciones con un régimen desesperado": congresista Carlos Giménez sobre anuncio del régimen cubano

Claudia Sheinbaum | Foto EFE
México

México rechazó unirse a la Junta de Paz convocada por EE. UU. y aseguró que será solo “observador”

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

¿Quién tomará la posición del abatido 'Mencho' en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

Portal de Transmilenio inundado / FOTO: Captura de pantalla
Bogotá

Portal de Transmilenio quedó inundado tras las fuertes lluvias que caen en Bogotá

Cárcel en La Habana, Cuba - Foto de referencia: EFE
La Habana

"Hay muertos y muchísimos heridos": ONG Prisoner Defenders denuncia represión del régimen cubano en cárcel de alta seguridad de La Habana

Operación Furia Épica - AFP
Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos confirmó primeras bajas de militares durante operación contra el régimen de Irán

Donald Trump en Discurso del Estado de la Unión - Foto EFE
Discurso del Estado de la Unión

Con el discurso más largo sobre el Estado de la Unión, Trump defiende sus políticas y destaca la fortaleza económica y militar de Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre