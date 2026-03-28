Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

La normativa busca frenar la “deforestación importada”. Europa sería responsable de al menos el 10% de la deforestación global ligada a la expansión agrícola.

La ley exige que productos como café, cacao, soja y madera provengan de cadenas libres de deforestación después de 2020. También pide trazabilidad y geolocalización de los cultivos.

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El aplazamiento se debe a dificultades técnicas y falta de preparación. Países como Colombia, Brasil e Indonesia quedaron en categoría de riesgo estándar.

En entrevista, Camila Yepes, de WWF Colombia, explicó que la norma obliga a empresas europeas a garantizar el origen sostenible de los productos y destacó que el cumplimiento implica demostrar trazabilidad total, cumplir con la legalidad en el país de origen y aplicar sistemas de “debida diligencia” para identificar y mitigar riesgos ambientales.

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“Si un producto está asociado a deforestación, pierde acceso a uno de los mercados más importantes del mundo”, advirtió, subrayando que la medida busca transformar las reglas del comercio internacional.

Sin embargo, la experta también señaló que esta regulación no es suficiente por sí sola para frenar la deforestación en países como Colombia, donde influyen factores como el acaparamiento de tierras y las economías ilegales.

En ese sentido, recomendó a las empresas no esperar a la entrada en vigor, fortalecer la trazabilidad y apoyar a pequeños productores. “Ver la naturaleza como parte del modelo de negocio es clave para la resiliencia frente a los cambios climáticos y productivos”, concluyó.