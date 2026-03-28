NTN24
Sábado, 28 de marzo de 2026
Sábado, 28 de marzo de 2026
Deforestación

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

marzo 28, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
La Unión Europea aplazó hasta el 30 de diciembre de 2026 la entrada en vigor del reglamento que exige que productos importados no estén vinculados a la deforestación. La medida impacta a países exportadores como Colombia.

La normativa busca frenar la “deforestación importada”. Europa sería responsable de al menos el 10% de la deforestación global ligada a la expansión agrícola.

La ley exige que productos como café, cacao, soja y madera provengan de cadenas libres de deforestación después de 2020. También pide trazabilidad y geolocalización de los cultivos.

o

El aplazamiento se debe a dificultades técnicas y falta de preparación. Países como Colombia, Brasil e Indonesia quedaron en categoría de riesgo estándar.

En entrevista, Camila Yepes, de WWF Colombia, explicó que la norma obliga a empresas europeas a garantizar el origen sostenible de los productos y destacó que el cumplimiento implica demostrar trazabilidad total, cumplir con la legalidad en el país de origen y aplicar sistemas de “debida diligencia” para identificar y mitigar riesgos ambientales.

o

“Si un producto está asociado a deforestación, pierde acceso a uno de los mercados más importantes del mundo”, advirtió, subrayando que la medida busca transformar las reglas del comercio internacional.

Sin embargo, la experta también señaló que esta regulación no es suficiente por sí sola para frenar la deforestación en países como Colombia, donde influyen factores como el acaparamiento de tierras y las economías ilegales.

En ese sentido, recomendó a las empresas no esperar a la entrada en vigor, fortalecer la trazabilidad y apoyar a pequeños productores. “Ver la naturaleza como parte del modelo de negocio es clave para la resiliencia frente a los cambios climáticos y productivos”, concluyó.

Temas relacionados:

Deforestación

Exportación

Colombia

Unión Europea

Café

Comercio

Naturaleza

Productores

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Fue un punto de honor asistir a esta audiencia, a presenciar este acto de justicia": conmovedor relato de activista venezolano que vio a Maduro en audiencia en EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto describe la masiva pérdida militar de Irán tras ataques de Estados Unidos e Israel y revela qué podría pasar en los próximos días

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Revelan imagen e identidad del supuesto infiltrado del régimen de Venezuela enviado por el hijo de Maduro a la segunda audiencia de su padre en Nueva York

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Revelan lo que habría hecho Nicolás Maduro el día después tras segunda audiencia ante la justicia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

Ver más

Videos

Ver más
EE. UU. revela video de cómo destruyó una fortaleza iraní en segundos desde el aire - Comando Central EEUU
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. revela video de cómo destruyó una fortaleza iraní en segundos desde el aire

Nicolás Maduro - Foto EFE
Nicolás Maduro

"Está siendo víctima de sus propias acciones y viviendo las consecuencias de sus actos": analista sobre cambio físico de Nicolás Maduro

Foto de referencia de la Guardia Nacional Bolivariana (EFE)
Presos políticos

El indignante relato de la esposa y cuñada de dos presos políticos venezolanos que llevan 5 años privados de la libertad por no aceptar una extorsión de la Guardia Nacional Bolivariana

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Candidato Presidencial

"Están presionando a la gente a que vote por el Pacto Histórico a punta de fusil": candidato Abelardo de la Espriella en NTN24

Régimen de Venezuela | Fotos EFE
Presos políticos

"El sistema criminal que encabezaba Maduro no ha sido desmontado": Villca Fernández, ex preso político del régimen de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio - Foto AFP
Estados Unidos

Marco Rubio considera "inaceptables" los ataques contra Turquía tras lanzamiento de misil del régimen iraní

Central nuclear de Irán | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Organismo Internacional de Energía Atómica alerta por impacto de proyectil en central nuclear de Irán

Donald Trump saliendo de la casa Blanca rumbo a Texas - Foto EFE
Donald Trump

Presidente Trump anuncia que es "muy posible" que Estados Unidos realice una "toma amistosa" de Cuba

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso total de la CELAC solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marco Rubio - Foto AFP
Estados Unidos

Marco Rubio considera "inaceptables" los ataques contra Turquía tras lanzamiento de misil del régimen iraní

Fotos: Artista mexicano Alejandro Goldberg
Arte

Alejandro Goldberg conquista con su pintura intuitiva al público francés en el Grand Palais de París en el marco del Art Capital 2026

Central nuclear de Irán | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Organismo Internacional de Energía Atómica alerta por impacto de proyectil en central nuclear de Irán

Donald Trump saliendo de la casa Blanca rumbo a Texas - Foto EFE
Donald Trump

Presidente Trump anuncia que es "muy posible" que Estados Unidos realice una "toma amistosa" de Cuba

Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

Colombia buscará ante Croacia y Francia mantener el invicto de más de 15 años sin perder contra selecciones europeas

El humo se eleva en el centro de Teherán tras un ataque israelí en Irán, el 1 de marzo de 2026 – Foto de referencia: EFE
Irán

Detalles e imágenes de las operaciones contra el régimen de Irán: ¿se hunde la capacidad militar de la tiranía?

Partido entre Oklahoma City Thunder y Washington Wizard | Foto: AFP
NBA

Un camarógrafo herido y cuatro expulsados: así fue la fuerte pelea que terminó en las gradas en partido de la NBA

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre