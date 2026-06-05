Israel ataca nuevamente el sur de Líbano tras el rechazo de Hezbolá a una tregua

Israel lanzó nuevos ataques este viernes en el sur de Líbano y emitió órdenes de evacuación en varias localidades de la zona, después de que el grupo proiraní Hezbolá rechazara un alto el fuego.

Líbano se vio arrastrado el 2 de marzo a la guerra en Oriente Medio cuando, tras los ataques al régimen de Irán del 28 de febrero, Hezbolá atacó Israel.

Según el Ministerio de Salud de Líbano los ataques israelíes han matado a al menos 3.526 personas desde marzo. Del lado israelí, murieron 27 soldados y un contratista civil.

Este frente está entorpeciendo las negociaciones entre Washington y Teherán, que exige incluir un alto el fuego total en Líbano en un eventual acuerdo, y también generó tensiones entre Estados Unidos e Israel.

A principios de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reprochó a su aliado y primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de estar "completamente loco" al amenazar con bombardear Beirut y poner en peligro las negociaciones con Irán.

Finalmente, después de dos jornadas de diálogo en Washington, representantes israelíes y del gobierno libanés acordaron un alto el fuego.

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Sin embargo, el movimiento proiraní Hezbolá, muy influyente en Líbano, rechazó el pacto y exigió un cese el fuego integral y la retirada total de Israel del sur de Líbano.

Desde el inicio de la guerra con Irán, Israel ha realizado su incursión más profunda en dos décadas en territorio libanés.

El portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, advirtió el viernes a los residentes de varias localidades en el sur de Líbano, un bastión histórico de Hezbolá, que suele lanzar desde allí ataques al norte de Israel.

"¡Cualquiera que esté cerca de operativos de Hezbolá, sus instalaciones o sus armas, pone en peligro su vida!", publicó Adraee, en X.

NNA, la agencia oficial de noticias de Líbano, anunció un desplazamiento masivo de población en tres aldeas de las aldeas afectadas y un ataque contra una de ellas.