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Jueves, 09 de julio de 2026
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Organización Panamericana de la Salud

Organización Panamericana de la Salud advierte que el 50% de los profesionales de la Salud en La Guaira fueron afectados por los terremotos

julio 9, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Hospital en Caracas - Foto AFP
Hospital en Caracas - Foto AFP
Tres hospitales quedaron inutilizables, mientras que otros 50 aún están operativos en todo el país, aunque parte de ellos con daños, según los datos de la OPS.

La mitad de los profesionales del sector sanitario en La Guaira, el estado más afectado por los sismos en Venezuela, fueron directamente afectados, declaró este jueves Armando de Negri, el responsable interino de la OPS en el país sudamericano.

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"Más o menos un 50% fueron afectados, y una proporción todavía no precisa están desaparecidos, fallecidos o heridos", explicó el responsable en videoconferencia de prensa.

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Esa parte de la fuerza sanitaria no operativa "está siendo cubierta por cooperación internacional", añadió.

Los dos sismos consecutivos que sacudieron Venezuela hace dos semanas causaron al menos 3.800 muertos —según cifras del régimen— y dejaron a decenas de miles de personas sin hogar, especialmente en ese estado cercano a Caracas.

Tres hospitales quedaron inutilizables, mientras que otros 50 aún están operativos en todo el país, aunque parte de ellos con daños, según los datos de la OPS.

La organización panamericana pidió la semana pasada a la comunidad internacional una aportación extraordinaria de 24 millones de dólares para enfrentar las necesidades más urgentes en los próximos seis meses.

De esa cantidad, aproximadamente nueve millones de dólares van a ser aportados próximamente por la ONU, la OMS o países como Canadá y España, añadió en la conferencia de prensa el director de emergencias sanitarias de la OPS, Ciro Ugarte.

La situación sanitaria era ya grave antes de los dos sismos, explicó Ugarte, quien precisó que "la situación previa a los sismos, por la afectación de los sistemas y servicios de salud en Venezuela y la migración de decenas de miles de profesionales de la salud en los últimos años, ha empeorado significativamente luego de los terremotos".

Se trata de un problema complejo que se suma a la crisis que ya vivía el pueblo venezolano a causa de la represión del régimen madurista y que, según la OPS, aún no concluye.

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"La emergencia sanitaria está lejos de haber terminado. La respuesta está entrando ahora en una nueva fase, igualmente crítica, centrada en la estabilización", añadió el director de la organización, Jarvas Barbosa.

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