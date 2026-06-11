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Jefe de la NASA abordó las críticas por la "exclusión" de astronautas mujeres para la misión de Artemis III

junio 11, 2026
Por: Diana Pérez
Jefe de la NASA, Jared Isaacman | Foto: AFP
Jefe de la NASA, Jared Isaacman | Foto: AFP
Las críticas no son menores puesto que, de los 37 astronautas activos actualmente de la agencia espacial, solamente 15 son mujeres.

Recientemente la NASA reveló el nombre de los astronautas que participarán en la misión Artemis III, con la que busca el tan ansiado y esperado regreso del hombre a la Luna.

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Sin embargo, aunque el anuncio emocionó a más de uno, hay quienes han apuntado contra la agencia espacial por no incluir en su ambicioso proyecto a una mujer astronauta.

Ante las fuertes críticas, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, decidió aclarar la razón detrás de que no hayan mujeres en el equipo de astronautas de la misión Artemis III.

Según el funcionario de la agencia espacial, la decisión de quiénes conformaban el equipo no tiene nada que ver con un tema de "exclusión de género".

Isaacman comentó que los astronautas elegidos para la misión de Artemis III tienen "experiencia" además de estar "cualificados" para este proyecto.

Es por esto por lo que considera que los astronautas "merecen ser celebrados por la misión que se les ha asignado, al igual que las tripulaciones que les sigan serán celebradas cuando llegue su momento".

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E hizo énfasis de que la NASA cuenta con un "cuerpo de astronautas extraordinario, y cada misión y cada tripulación forman parte de una campaña más amplia para lograr que Estados Unidos vuelva a la Luna y para construir el futuro con el que todos soñábamos de niños".

Y calificó de lamentable las críticas y reacciones que "van desde la decepción hasta la indignación".

El líder de la agencia espacial norteamericana recordó también que en otros proyectos, la NASA ha contado con la participación de una tripulación compuesta "en un 50% por mujeres"; además de que algunas de las ingenieras y asesoras cercanas son las mujeres "más inteligentes que conoce".

Isaacman puntualizó que: "En un mundo con tanta controversia, espero que este pueda ser un momento en el que celebremos a los astronautas seleccionados, respetemos la integridad del proceso y reconozcamos la extraordinaria profundidad de talento en todo el cuerpo de astronautas".

Las críticas no son menores puesto que, de los 37 astronautas activos actualmente de la agencia espacial, solamente 15 son mujeres.

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