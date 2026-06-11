NTN24
Jueves, 11 de junio de 2026
Jueves, 11 de junio de 2026
Abelardo de la Espriella

Consejo de Estado rechazó demanda que buscaba tumbar la inscripción de Abelardo de la Espriella como candidato a la Presidencia de Colombia

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella - Foto EFE
La acción legal la interpuso el ciudadano Sebastián López Betancourt en nombre propio.

Este jueves, el Consejo de Estado rechazó una demanda que buscaba tumbar la inscripción de Abelardo de la Espriella como candidato a la Presidencia de Colombia, el ganador de la primera vuelta.

TE PUEDE INTERESAR:

La Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió: "Revisado el contenido de la demanda, el despacho advierte que el acto demandado no constituye un acto susceptible de control judicial, pues no contiene una decisión de fondo que culmine una actuación administrativa".

o

La acción legal la interpuso Sebastián López Betancourt, en nombre propio, quien promovió la demanda con el fin de que se declare nulo el acto administrativo por medio del cual se materializó la inscripción de De la Espriella como candidato presidencial para el periodo 2026-2030.

El demandante alegaba que la inscripción del candidato vulneraba varios principios constitucionales debido a que tiene triple nacionalidad, la colombiana, estadounidense e italiana. Además, alegaba que al momento de la inscripción, no había renunciado a ellas.

En su demanda, el ciudadano alegaba que, a su juicio, se vulneraron los artículos 1, 2, 4 y 95 de la Constitución Política”.

o

“El acto de inscripción de una candidatura es un acto de trámite, que se profiere dentro de la actuación que culmina con el acto que declara la elección, el cual no es enjuiciable forma directa, sino que su revisión solo es posible cuando se demanda conjuntamente con el acto final, en tanto su cuestionamiento sea parte de los cargos contra este”, detalló el Consejo de Estado en la providencia.

Finalmente, el Consejo concluyó que la demanda “no tiene la connotación de acto administrativo definitivo pasible de control judicial y debe rechazarse la demanda, según lo consagrado en el artículo 169 de la Ley 1437 de 2011”.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Candidato Presidencial

Colombia

Decisión

Justicia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Congresista del petrismo pidió suspensión del presidente colombiano y fue ella quien terminó suspendida: "Es un autogol"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Elegir a Cepeda es elegir a un dictador; es quedar en dictadura": Francisco ‘Pacho’ Santos sobre elecciones en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Venezolanos rechazan pronunciamiento de Trump quien habló sobre "un país feliz" tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Esto es lo que se sabe sobre disparos aéreos y movilización militar en zonas mineras de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP
Colombia

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Marta Lucía Ramírez - AFP
Colombia

"Todo lo que hace Petro está fríamente calculado": Marta Lucía Ramírez sobre polémica por suspensión promovida por una congresista del Pacto Histórico

Banderas EE. UU. y Cuba - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"El futuro de Cuba está en manos de Trump": analista sobre presión de Estados Unidos al régimen cubano

Iglesia | Foto AFP
Iglesia

La Basílica de la Sagrada Familia inaugura emblemática torre y se convierte en la iglesia más alta del mundo bendecida por el papa León XIV

Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca - Foto: AFP
Copa del Mundo

Esta es la dorada historia con Pelé y Maradona como protagonistas del estadio donde Colombia jugará su primer partido del Mundial 2026

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump dice que el acuerdo de paz en Oriente Medio entre Israel e Irán está condicionado por "la ignorancia o la estupidez"

Donald Trump - Foto AFP
Acuerdo

El régimen de Irán dice que todavía no se ha llegado a una "conclusión definitiva" sobre un acuerdo con EE. UU.

Marco Rubio/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Marco Rubio

Secretario Marco Rubio asegura ante el Congreso de Estados Unidos que el presidente Gustavo Petro "ha sido problemático"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump dice que el acuerdo de paz en Oriente Medio entre Israel e Irán está condicionado por "la ignorancia o la estupidez"

Dinero | Foto Canva
Banco Interamericano de Desarrollo

Millonaria deuda que mantiene el régimen de Venezuela impediría que dos de los bancos más importantes del mundo operen en el país

Donald Trump - Foto AFP
Acuerdo

El régimen de Irán dice que todavía no se ha llegado a una "conclusión definitiva" sobre un acuerdo con EE. UU.

Marco Rubio/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Marco Rubio

Secretario Marco Rubio asegura ante el Congreso de Estados Unidos que el presidente Gustavo Petro "ha sido problemático"

Matthew Perry (AFP)
Matthew Perry

Condenan a más de tres años de prisión a asistente personal del actor de Matthew Perry por inyectarle regularmente ketamina

Trofeo de la Copa del Mundo - Foto EFE
Alemania

Selección campeona del mundo revela su lista de convocados al Mundial y anuncia regreso al equipo de considerado por años mejor portero del planeta

Selección Argentina - Foto: EFE
Dibu Martínez

‘Dibu’ Martínez manoteó en la cabeza a su compañero de selección Mac Allister en partido entre Aston Villa y Liverpool

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre