Abelardo De La Espriella dio el nombre de su tercer objetivo militar en menos de 48 horas: “capturar o dar de baja”

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, en la mañana de hoy declaró a alias ‘Bendito Menor’ como el próximo objetivo militar de su gobierno. Se trata de uno de los cabecillas de la organización conocida como ‘Los Pachenca’ o Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada.

Este anuncio se hizo por medio de su cuenta de X. Allí, el presidente electo se dirigió al ministro de Defensa designado, el general Jorge Mora López.

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“Señor ministro de Defensa designado, @generalmora11: este criminal, que azota a La Guajira, debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno. Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián”, afirmó.

Cabe aclarar que la solicitud del mandatario corresponde a un video divulgado en redes sociales, el cual fue grabado en las calles de Riohacha, donde ‘Bendito Menor’ y su pareja sentimental van a bordo de una motocicleta, en medio de una caravana de motociclistas, luego del triunfo de la Selección Colombia contra Ghana.

‘Bendito Menor’, cuyo nombre es Naín Andrés Pérez Toncel, ha tomado relevancia debido a la guerra que existe entre ‘Los Pachenca’ y ‘El Clan del Golfo’ por el control territorial. Asimismo, se le atribuyen masacres, secuestros y extorsiones, principalmente en Riohacha y Albania, en La Guajira.

Este es el tercer señalado como objetivo militar por Abelardo De La Espriella en las últimas 48 horas. El día de ayer, durante la rueda de prensa de los empalmes territoriales, el presidente electo lanzó amenazas contra otros dos y les dio un mes para entregarse.

Los señalados fueron Róbinson Navarro Flórez (“Alfred”), cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN; y Carlos Eduardo García Téllez (“Andrey Avendaño”), jefe político del frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente de las FARC (EMBF).