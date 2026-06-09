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Martes, 09 de junio de 2026
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Estados Unidos - Cuba

Jefe del Pentágono viajará a Guantánamo para reunirse con tropas militares en medio de la presión de EE. UU. sobre Cuba

junio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Pete Hegseth | Foto EFE
Pete Hegseth | Foto EFE
El evento se produce cuando la administración Trump anunció nuevas sanciones contra el líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, y otros altos cargos como el nieto de Raúl Castro.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajará este miércoles a la base militar de Estados Unidos de Guantánamo, en Cuba, para "interactuar con las tropas", informó el Pentágono.

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La visita anunciada en un comunicado muy breve el martes por la tarde, se produce en momentos en que Washington incrementa la presión sobre el régimen de Cuba mediante sanciones a sus dirigentes y un asfixiante bloqueo petrolero.

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El presidente Donald Trump, que tuvo un importante respaldo de la comunidad de origen cubano en su regreso a la Casa Blanca, ha señalado en repetidas ocasiones que quiere derrocar al régimen cubano que actualmente tiene asfixiado al país en una crisis energética y humanitaria.

La Bahía de Guantánamo, en la costa suroriental de Cuba, se hizo tristemente célebre por los abusos contra prisioneros detenidos tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Además de Guantánamo, el Pentágono indicó que Hegseth también viajará a Tampa, Florida, donde tiene su sede el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), que supervisa las fuerzas de Estados Unidos en Oriente Medio, incluidas las operaciones contra el régimen de Irán.

Este tipo de desplazamientos forman parte de la agenda habitual del funcionario, donde mantiene una supervisión de tropas, con visitas periódicas a bases militares dentro y fuera de Estados Unidos para mantener un contacto directo con los mandos y personal.

Sin embargo, la visita se produce en un momento de fuertes tensiones, ya que hace poco la administración Trump anunció nuevas sanciones contra el líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, y otros altos cargos como el nieto de Raúl Castro.

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Finalmente, se recuerda que, a finales de mayo, el principal general de Estados Unidos a cargo de las operaciones en América Latina visitó Guantánamo, donde se reunió con mandos militares cubanos. Dos semanas antes, el director de la CIA, John Ratcliffe, también visitó La Habana y se reunió con funcionarios cubanos, sin ofrecer grandes detalles.

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