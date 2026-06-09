Así fue el ataque de Estados Unidos contra objetivos del régimen de Irán cerca del estrecho de Ormuz tras el derribo de un helicóptero

El Ejército de Estados Unidos informó que completó la ofensiva que puso en marcha en respuesta al ataque del régimen de Irán contra un helicóptero Apache.

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En un comunicado, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) indicó que sus fuerzas atacaron con munición de precisión, lanzada desde cazas de la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos, las defensas aéreas, las estaciones de control terrestre y los emplazamientos de radares de vigilancia iraníes cerca del estrecho de Ormuz.

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“Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completaron ataques de autodefensa contra Irán el 9 de junio, bajo la dirección del Comandante en Jefe, en respuesta al derribo de un helicóptero Apache”, precisó.

El mando militar argumentó que “la operación constituyó una respuesta proporcional a los recientes ataques contra fuerzas estadounidenses y buques mercantes internacionales que transitaban por aguas regionales”.

“Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes y preparadas para defenderse de la agresión iraní injustificada”, concluyó.

El ataque se llevó a cabo luego de que el CENTCOM reportara que una tripulación del Ejército de Estados Unidos había sido rescatada sana y salva tras la pérdida de su helicóptero en el mar de la costa de Omán mientras patrullaban aguas regionales.

Asimismo, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que su país debería, "necesariamente, responder al ataque".

El mandatario indicó que la aeronave de alta tecnología fue atacada mientras patrullaba el estrecho de Ormuz.

"Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", escribió en Truth Social.

El ataque y la respuesta de EE. UU. son el último hecho en medio de una serie de amenazas a un débil alto el fuego que se encuentra vigente desde el 8 de abril, mientras que Washington y el régimen iraní buscan poner el fin de la guerra mediante una infructuosa negociación.