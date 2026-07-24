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Viernes, 24 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

La recuperación en Venezuela tras devastadores terremotos "se medirá en años y no en semanas", advierte la Cruz Roja

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Terremoto en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela - Foto: EFE
Los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 de hace un mes atrás sacudieron el norte de la capital, Caracas, destruyendo cientos de edificios, especialmente en el estado de La Guaira, el más afectado.

La Cruz Roja afirmó este viernes que la recuperación tras los terremotos en Venezuela llevará años, un mes después del desastre del 24 de junio que causó la muerte de más de 5.000 personas.

"Este desastre está lejos de haber terminado", dijo Scott Craig, portavoz de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

La atención sanitaria, el apoyo a la salud mental y el acceso a agua potable segura eran las prioridades inmediatas, añadió, ya que muchas familias seguían dependiendo del agua embotellada para beber, cocinar y lavarse.

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"Los supervivientes viven con ansiedad, miedo, tristeza e insomnio mientras lloran la pérdida de familiares, hogares, empleos y medios de subsistencia", declaró a los periodistas en Ginebra.

"Más de 5.000 personas han muerto, cerca de 17.000 han resultado heridas y unas 23.000 siguen viviendo en refugios temporales", añadió.

"Los centros de salud, las escuelas, los sistemas de agua, la electricidad y el alcantarillado resultaron destruidos o gravemente dañados", resaltó.

Miles de personas con enfermedades crónicas siguen sin recibir tratamiento regular, lo que pone en peligro su salud, añadió.

Los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 sacudieron el norte de la capital, Caracas, destruyendo cientos de edificios, especialmente en el estado de La Guaira, el más afectado.

Un mes después, continúan las labores de búsqueda de cuerpos sepultados bajo los escombros, pero las operaciones han evolucionado para centrarse en la ayuda humanitaria y la reconstrucción tras el terremoto.

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Craig afirmó que, si bien inmediatamente después del suceso la prioridad había sido salvar vidas, ahora se trataba de atender a los supervivientes.

La FICR, la mayor red humanitaria del mundo, busca recaudar 50 millones de francos suizos (60 millones de dólares) para ayudar a 300.000 personas durante dos años. Actualmente, cuenta con el 25% de la financiación necesaria.

"La recuperación aquí se medirá en años, no en semanas", dijo Craig.

Venezuela, país rico en petróleo, ha luchado durante años contra la pobreza generalizada debido a la mala gestión económica del régimen de Nicolás Maduro.

 

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