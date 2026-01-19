NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
Hijo de David y Victoria Beckham arremete contra sus padres y dice que han intentado arruinar su matrimonio: "No me dejo controlar"

enero 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
David Beckham, Victoria Beckham y Brooklyn Peltz Beckham - AFP
Brooklyn Peltz Beckham se manifestó sobre el asunto mediante un extenso mensaje en Instagram.

Este lunes, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, Brooklyn Peltz Beckham, acusó a sus padres de intentar "arruinar" su matrimonio y descartó cualquier reconciliación con ellos.

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, el joven de 26 años expresó cómo sus progenitores aparentemente intentan sabotear su relación con su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham.

"Mis padres han intentado sin descanso arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado", escribió en un extenso mensaje en Instagram.

Y añadió: "No me dejo controlar, me defiendo por primera vez en mi vida… No quiero reconciliarme con mi familia".

El hijo mayor del excapitán de la selección inglesa de fútbol y de la antigua estrella del pop del grupo Spice Girls se casó en 2022 con Peltz, hija del empresario multimillonario Nelson Peltz y de la exmodelo Claudia Heffner Peltz.

En su mensaje, el joven modelo señaló que sus padres nunca han dejado de tratar a su esposa con desprecio.

"Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, cuando ella estaba muy ilusionada con la idea de lucir su creación, lo que la obligó a buscar un vestido nuevo con urgencia", aseguró.

Por otro lado, dijo que sus padres le habían "faltado al respeto" a su esposa y que no fue invitada a la fiesta de 50 años del exfutbolista en mayo.

"Mi familia da más importancia a la promoción pública ya los patrocinios que a cualquier otra cosa. La marca Beckham está por encima de todo", concluyó.

