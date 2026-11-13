SpaceX busca dar un paso histórico: quiere reutilizar partes de su megacohete Starship después de un viaje al espacio

SpaceX se alista para poner a prueba una de las maniobras más ambiciosas de la industria aeroespacial: traer de vuelta a tierra firme las dos etapas de su enorme cohete Starship después de un viaje al espacio. La compañía de Elon Musk quiere dejar atrás el modelo en el que los vehículos finalizan en el océano y demostrar que puede recuperar todo el sistema para usarlo de nuevo.

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El intento hace parte del vuelo número 15 de Starship, que despegó este viernes 13 de noviembre desde Starbase, en Texas. La operación fue diseñada para hacer dos capturas: primero, la del propulsor Super Heavy, y más adelante, la de la nave espacial que continúa su recorrido hasta la órbita terrestre.

La primera maniobra, no obstante, no salió como esperaba la compañía. Durante el regreso del Super Heavy se detectó un problema que obligó a activar un desvío de emergencia. En lugar de volver a la plataforma para ser atrapado por los brazos mecánicos de la torre, el propulsor cayó en el golfo de México.

Pero la misión no finalizó allí. La nave Starship siguió su trayectoria y mantiene el desafío más esperado del vuelo: regresar desde la órbita y tratar de aterrizar en la plataforma de lanzamiento de Texas. La maniobra está prevista para este sábado, después de completar cerca de 14 vueltas alrededor de la Tierra.

Para conseguirlo, la nave tendrá que soportar las temperaturas extremas de la reentrada atmosférica, controlar su descenso y ejecutar una compleja maniobra para colocarse entre los brazos mecánicos de la torre, conocidos como “palillos”. SpaceX nunca logró recuperar de esta manera una nave Starship que haya viajado hasta la órbita.

La importancia de la prueba va mucho más allá del espectáculo. Si la empresa consigue recuperar las dos etapas, podrá progresar hacia un sistema de lanzamiento completamente reutilizable. Esto permitiría reducir los costos de fabricación y aumentar la frecuencia de los vuelos espaciales, al igual que ya sucede con los cohetes Falcon 9 de la compañía.

El vuelo igualmente contempla el despliegue de 26 satélites Starlink V3, diseñados para ampliar la capacidad de la red de internet satelital de SpaceX.

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Además, Starship es una pieza fundamental de los planes de la NASA para volver a la Luna. La agencia norteamericana seleccionó una versión de esta nave como módulo de alunizaje para el programa Artemis, aunque aún debe superar importantes pruebas antes de transportar astronautas.

El resultado del vuelo 15 va a depender ahora de una última operación: conseguir que la nave regrese del espacio y sea atrapada por la torre. Aunque el propulsor ya no pudo completar el recorrido, SpaceX aún tiene la oportunidad de lograr una recuperación nunca antes vista.