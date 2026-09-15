Gas 'de la risa' y alta velocidad: el exfutbolista de la Premier League que se declaró culpable tras una temeraria maniobra en su lujoso auto

En una estrepitosa caída en desgracia que conmociona al fútbol internacional, el exfutbolista de la selección de Inglaterra, Raheem Sterling, admitió este martes ante el Tribunal de Magistrados de Basingstoke haber conducido de manera altamente peligrosa, tras estrellar su coche de alta gama luego de consumir sustancias ilícitas en plena autopista.

De acuerdo con los testimonios expuestos en la audiencia, el exjugador de 31 años generó escenas de pánico en las autopistas M25 y M3 mientras maniobraba erráticamente un Lamborghini Urus.

Asimismo, múltiples testigos relataron haber visto al deportista consumir óxido nitroso popularmente conocido como “gas de la risa” y catalogado como droga de clase C mediante un globo inflado mientras conducía, provocando que perdiera el control y chocara de manera violenta contra la infraestructura vial.

La conducta irregular de Sterling continuó tras el impacto. Por un lado, cuando la policía se apersonó en el lugar del siniestro, halló al exfutbolista en el asiento del copiloto con bombonas de la sustancia en su regazo para evadir su responsabilidad como piloto.

Tras ser trasladado a la estación policial, admitió tener adicción al gas pero se negó deliberadamente a proporcionar muestras de sangre para el análisis toxicológico oficial.

La jueza Kirsty Allman dictó la suspensión inmediata de su licencia de conducción y otorgó libertad bajo fianza mientras se prepara el informe previo a la sentencia.

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De esta manera, quien fuera figura estelar del Manchester City y condecorado con la Orden del Imperio Británico (MBE) enfrenta un futuro sumamente sombrío, a la espera de una condena definitiva que se dará a conocer el próximo 25 de noviembre.