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Martes, 30 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

La escasez de alimentos y refugio agrava la situación de los sobrevivientes de los terremotos en Venezuela

junio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Daños ocasionados por terremotos registrados en Venezuela - Foto: EFE
Daños ocasionados por terremotos registrados en Venezuela - Foto: EFE
La ONU estima en unos 50.000 los desaparecidos, mientras la NASA calcula que 58.000 edificios resultaron dañados o destruidos por los terremotos de 7,2 y 7,5 del 24 de junio, de los más violentos registrados en Latinoamérica.

La atención humanitaria en Venezuela comienza a centrarse en la urgencia de alimento y techo para decenas de miles de personas en la calle tras el doble terremoto que dejó unos 1.700 muertos y una escalofriante cifra de desaparecidos.

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En el estado de La Guaira, la zona más devastada, la escasez de comida es "generalizada", los servicios básicos se paralizaron y la conectividad está interrumpida, advirtió este martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"Estamos durmiendo en el piso", dijo a la AFP Jenny Tortoza en Catia la Mar, en La Guaira, donde cientos de edificios colapsaron y las esperanzas de hallar sobrevivientes se desvanecen.

La ONU estima en unos 50.000 los desaparecidos, mientras la NASA calcula que 58.000 edificios resultaron dañados o destruidos por los terremotos de 7,2 y 7,5 del 24 de junio, de los más violentos registrados en Latinoamérica.

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A la urgencia de alimento y refugio se suma el riesgo de epidemias. El portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindmeier, advirtió de la "presión extrema" sobre los servicios de salud y el riesgo "de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria y la tos ferina".

"Faltaría más ayuda", dice Diorjailis Escalona, médico de 23 años, quien pese a sentirse "derrumbada" ayuda como voluntaria y agradece el apoyo internacional con rescatistas, medicinas y alimentos.

Para acelerar el ingreso de equipos y suministros, los Marines de EE. UU. pusieron el lunes de nuevo en operación el puerto de La Guaira, que había quedado fuera de servicio junto con el principal aeropuerto de Venezuela.

En Junquito, un pueblo turístico cercano a Caracas, Carmen Angarita pudo salvarse gracias a su sobrino que removió los escombros del edificio derrumbado.

Creyó que "de ahí no salía". "Estaba resignada a que iba a morir" junto a una nieta de 8, recordó esta comerciante de 53 años.

Un total de 27 países han movilizado cerca de 40 equipos de búsqueda y rescate, que este martes seguían escarbando entre amasijos de hierro y concreto.

Son más de 2.000 efectivos y personal junto con más de 160 perros, según Gianluca Rampolla, coordinador de Naciones Unidas en Venezuela.

La ONU, agregó, suministrará 10.000 bolsas mortuorias, aunque espera que el balance final sea inferior.

La ventana crítica de 72 horas para hallar sobrevivientes, no obstante, cerró el sábado. La ONU calcula siete millones de damnificados y daños daños materiales por 6.700 millones de dólares, 6% del PIB del país petrolero.

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