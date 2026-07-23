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Jueves, 23 de julio de 2026
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Delcy Rodríguez
Programa: El Informativo

¿Qué oculta Delcy Rodríguez? El régimen no ha dado cifras reales de desaparecidos tras terremotos

julio 23, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Organizaciones consultadas por NTN24 estiman que podrían llegar a ser decenas de miles.

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