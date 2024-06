La ONU desplegará un panel de expertos para las elecciones presidenciales en Venezuela

La Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció que enviará un grupo de expertos a Venezuela para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

No se pierda | Destino América: conozca las 14 ciudades de Estados Unidos donde se jugarán los más apasionantes encuentros de la Copa América ↓

“Tras finalizar un proceso de evaluación técnica, la Secretaría de las Naciones Unidas ha respondido positivamente a la solicitud del Consejo Nacional Electoral de Venezuela para el despliegue de un Panel de Expertos Electorales de la ONU para las elecciones presidenciales de julio de 2024”, indicaron.

De acuerdo con la ONU, será un equipo de cuatro expertos que viajará al país a principios de julio para proporcionar al secretario general de la ONU un “informe independiente e interno” sobre el desarrollo general de los comicios presidenciales.

“El informe del panel al secretario general será de carácter confidencial e incluirá recomendaciones sobre mejoras que se podrían realizar en futuros procesos electorales en Venezuela”, agregan.

Asimismo, indicaron que el Panel de Expertos Electorales es uno de los diversos tipos de asistencia electoral que pueden brindar las Naciones Unidas a solicitud de los Estados Miembros y que este no emitirá declaraciones públicas.

“Los Paneles de Expertos Electorales no emiten declaraciones públicas evaluando la conducción general de un proceso electoral o sus resultados. Sin un mandato legislativo, la ONU no puede observar o evaluar públicamente los procesos electorales de un Estado Miembro y, por lo tanto, el Panel de Expertos no emitirá ninguna declaración pública”, recalcaron.