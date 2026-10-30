Halloween en el zoológico: calabazas sorpresa para los animales en Inglaterra

Los lémures fueron de los primeros en explorar las calabazas, utilizando su olfato para encontrar maíz dulce y pimientos escondidos entre las sorpresas. La actividad convirtió la hora de comer en una experiencia diferente para los animales.

Los macacos de Sulawesi también participaron: con sus manos exploraron las calabazas talladas en busca de semillas y legumbres.

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Más allá de la temática de Halloween, estas actividades les permiten investigar su entorno y poner en práctica comportamientos naturales.

No todos se dejaron llevar por la celebración. Un rinoceronte prefirió mantenerse al margen de las calabazas y concentrarse en su desayuno de heno y repollo.

Estas dinámicas forman parte de las actividades de estimulación que pueden realizarse en los zoológicos para fomentar la exploración y mantener activos a los animales.