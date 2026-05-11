“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Investigadores y organismos meteorológicos internacionales mantienen la atención sobre el océano Pacífico ante el rápido aumento de la temperatura de la superficie del mar, una señal que podría confirmar el desarrollo de un nuevo fenómeno de El Niño durante los próximos meses.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, este fenómeno consiste en un calentamiento periódico de las aguas del Pacífico central y oriental que puede extenderse entre nueve y doce meses, generando impactos significativos en el clima global.

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Los expertos señalan que El Niño modifica los patrones de viento y humedad, lo que altera la distribución de las lluvias en diferentes regiones del planeta. Mientras algunos territorios enfrentan precipitaciones intensas, otros podrían sufrir fuertes sequías.

“Ya se está viviendo un aumento rápido en las temperaturas del océano Pacífico y se espera que entre mayo y julio se desarrolle un fenómeno de El Niño bastante fuerte, con temperaturas muy por encima de lo normal”, explicó el meteorólogo, Joseph Martínez.

Según el especialista, uno de los principales efectos sería el cambio en los patrones de lluvia, con condiciones más secas para gran parte de Colombia, Centroamérica y el Caribe.

“Se espera lluvia por debajo de lo normal en gran parte de Colombia y esto puede generar problemas de sequía y también vulnerabilidad a incendios forestales”, afirmó Martínez.

El meteorólogo advirtió además que algunos pronósticos apuntan a la posibilidad de un “Súper El Niño”, debido a que las temperaturas del océano podrían ubicarse entre 2 y 3 grados centígrados por encima del promedio.

“Puede parecer una diferencia pequeña, pero en el planeta Tierra esos cambios tienen impactos significativos en los patrones de lluvia y en las temperaturas globales”, indicó.