"Apoyando al pueblo de Venezuela": Comando Sur publica imágenes del buque anfibio USS Fort Lauderdale en el Puerto de La Guaira

El Comando Sur de Estados Unidos publicó este martes imágenes del buque de transporte anfibio USS Fort Lauderdale en medio de sus operaciones de apoyo "al pueblo de Venezuela" tras la tragedia desatada luego los dos terremotos del miércoles.

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"Entregando asistencia vital por terremoto en Venezuela: El USS Fort Lauderdale está en el Puerto de La Guaira para despejar el camino para suministros que salvan vidas", escribió el Comando Sur en su cuenta de X.

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En el post, difundido a primera hora del martes, se incluyeron tres imágenes, una con USS Fort Lauderdale antes del amanecer junto al puerto, otra con una embarcación más pequeña también en el lugar ya durante la mañana y la de uno de los miembros encargados de las operaciones.

"Los miembros del servicio de Estados Unidos están asegurando que el equipo pesado y la ayuda crítica lleguen a las áreas más afectadas de Venezuela", aseguró el Comando Sur en la misma publicación.

En el mensaje se mencionó al Departamento de Guerra de Estados Unidos, al secretario de esa entidad, Pete Hegseth, y a otras dependencias como la Armada, los Cuerpos de Marines, el subsecretario de Ayuda Exterior y al subsecretario de Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa.

"Bajo la dirección del Comando Sur, las fuerzas militares de Estados Unidos asignadas están apoyando la asistencia por desastre de Estados Unidos liderada por el Departamento de Estado para el pueblo de Venezuela", precisaron.

Estados Unidos ha sumado sus esfuerzos a una ola internacional de ayuda para el país sudamericano, sumido en la que ha sido considerada por muchos como una catástrofe nacional.

Sin embargo, algunos rescatistas en Venezuela, que lidian con extenuantes horas de búsqueda de víctimas de los terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5, comienzan a ver reducidas las esperanzas de encontrar sobrevivientes más de cinco días después del desastre.

Algunos grupos de rescate de países como Ecuador detuvieron sus labores tras más de 40 horas de trabajo la madrugada del martes en Macuto, una localidad de La Guaira, la más afectada por los dos terremotos, después de dejar de recibir respuesta de una madre y sus tres hijos atrapados en su edificio de nueve pisos.

"Al final creemos que los días ya han pasado y que lo único que encontramos va a ser muerte", dijo el alcalde Jorge Montanero, líder del equipo EQ11, de Guayaquil, la ciudad costera ecuatoriana. "Por desgracia, las cosas no se han dado de manera favorable", agregó el rescatista en medio de los escombros y luego de atravesar cuatro lozas del edificio para intentar ubicar a los cuatro atrapados.

La devastación generalizada en algunas zonas de Venezuela, entretanto, pudo llegar a ser observada desde el espacio.

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