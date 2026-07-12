Murió de manera repentina el senador republicano Lindsey Graham a los 71 años

El senador republicano Lindsey Graham, quien era un aliado del presidente Donald Trump en Estados Unidos, falleció a los 71 años, según reportó este domingo su oficina.

En un comunicado en su cuenta X, la oficina del legislador de Carolina del Sur dijo que Graham "falleció a causa de una enfermedad breve y repentina".

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"Su familia agradece las oraciones en estos momentos y pide privacidad durante este período increíblemente difícil", añadió.

El presidente Trump reaccionó en un mensaje en su cuenta de Truth Social y catalogó a Graham como "una de las mejores personas y senadores que ha conocido".

"Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡Se echará mucho de menos a Lindsey!", escribió.

En vida, Lindsey Graham fue conocido por su trabajo en política exterior y por haber sido un firme partidario de la guerra de Irak.

Además, en los últimos años instó tanto a Trump como al gobierno demócrata de Joe Biden a respaldar la lucha de Ucrania contra la invasión rusa.

El político nortemericano fue elegido miembro de la Cámara de Representantes en 1994 y senador en 2002.

Posteriormente, renovó su escaño en el Senado en 2008, 2014 y 2020, y llegó a presidir el Comité de Presupuesto de la Cámara Alta.