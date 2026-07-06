¿Por qué un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está volando al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezuela?: esto se sabe

Este lunes 6 de julio se dio a conocer que un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está volando al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezuela.

TE PUEDE INTERESAR:

VEA TAMBIÉN Edmundo González comandará el homenaje de la Comunidad de Madrid a Venezuela tras los terremotos o

Este tipo de aeronave de la Unión Americana, vale mencionar, es usada habitualmente para trasladar a altos funcionarios.

Esta información se produce poco después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ratificara que Diosdado Cabello continúa siendo considerado un narcoterrorista con pedido de captura por Estados Unidos.

Puntualmente, el jefe de la diplomacia de EE. UU. mencionó: “Nosotros seguimos considerando a Diosdado Cabello como un narcoterrorista”.

Al margen de la tragedia que enluta a Venezuela por cuenta de dos devastadores terremotos, el plan de tres fases para dicha nación (estabilización, recuperación económica, transición democrática) impulsado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, sigue su curso.