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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Nepal

Nepal afirma que 468 turistas, en su mayoría extranjeros, están incomunicados tras deslizamiento de tierra

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Deslizamiento de tierra en Nepal - Foto: EFE
Deslizamiento de tierra en Nepal - Foto: EFE
Se ha confirmado la muerte de al menos 165 personas, tanto en Nepal como en China, donde otras 558 permanecen desaparecidas.

Las autoridades de Nepal informaron que 468 turistas y viajeros, entre ellos 393 extranjeros, permanecían incomunicados el jueves, 24 horas después de que una devastadora inundación arrasara la región fronteriza con el Tíbet.

"Unos 468 turistas y viajeros están incomunicados, entre ellos 75 nepalíes", declaró a la AFP Suraj Ghimire, portavoz del Departamento de Turismo.

Se ha confirmado la muerte de al menos 165 personas, tanto en Nepal como en China, donde otras 558 permanecen desaparecidas.

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El derrumbe de un glaciar provocó actividad sísmica e impactos "catastróficos" aguas abajo en Nepal y el Tíbet, según informó el jueves el Servicio Geológico de Estados Unidos.

La agencia afirmó que la actividad sísmica inicialmente reportada como un terremoto "fue en realidad un colapso glacial y un flujo de escombros" que "causó impactos catastróficos posteriores río abajo".

Al menos 160 personas murieron a causa de los torrentes de agua y escombros que se precipitaron río abajo a ambos lados de la frontera entre Nepal y el Tíbet, y cientos de personas han sido reportadas como desaparecidas en ambas zonas.

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La causa del desastre no quedó clara de inmediato en las horas posteriores al suceso ocurrido la madrugada del miércoles, pero el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, había dicho que probablemente un terremoto provocó un deslizamiento de tierra, que a su vez bloqueó un río y envió agua a raudales río abajo.

Otras teorías propuestas incluían una inundación de un lago glaciar —cuando se derrumba un frágil muro de escombros que contiene el deshielo del glaciar— o una avalancha de hielo.

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