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Martes, 06 de octubre de 2026
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Vuelos

Latam Airlines reanudará vuelos directos entre Chile y Venezuela tras dos años de suspensión

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Avión comercial - Foto de referencia: Pexels
Avión comercial - Foto de referencia: Pexels
La operación contempla cuatro frecuencias semanales, programadas para los lunes, miércoles, viernes y domingos.

Latam Airlines volverá a conectar de manera directa Chile con Venezuela a partir del 3 de enero de 2027.

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Esto, gracias a la reactivación de una ruta que permanecía suspendida desde hace aproximadamente dos años.

La decisión, cabe mencionar, se produce luego del restablecimiento de las relaciones consulares entre Santiago y Caracas.

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La operación contempla cuatro frecuencias semanales, programadas para los lunes, miércoles, viernes y domingos.

Los vuelos serán realizados en aeronaves Airbus A320neo, con capacidad para 174 pasajeros: 12 en Economy Premium y 162 en Economy.

Asimismo, la dirección de Latam Airlines sostuvo que el trayecto directo tendrá una duración aproximada de 6 horas y 40 minutos.

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El servicio LA644, correspondiente a la comentada ruta, despegará a las 2:30 p. m. y está previsto que llegue al Aeropuerto Internacional de Maiquetía a las 8:10 p. m.

En sentido contrario, el vuelo LA645 tendrá su salida a las 10:30 p. m. y llegará a la capital chilena a las 6:00 a. m. del día siguiente.

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