“Lo que no van a poder trasladar es lo que ocurrió ahí”: Edmundo González ante el traslado de presos políticos desde El Helicoide a otros centros de tortura

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se refirió este viernes a los traslados de presos políticos que se han realizado los últimos días desde el principal centro de torturas del régimen chavista, El Helicoide, hacia otros centros carcelarios, sin aviso previo a sus familiares.

Movimientos que se dan luego de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, asegurara al Congreso norteamericano que este centro de detención había clausurado de manera definitiva.

Frente a los traslados de presos políticos desde el principal centro de tortura de Venezuela, el González Urrutia, indicó por medio de su red social de X que con esta acción “no se puede vaciar de memoria lo que marca una vida” Y eso es, y será, El Helicoide”.

"Por sus celdas pasaron alcaldes en ejercicio, empresarios, dueños de medios, banqueros. Pasaron mujeres. Pasaron niños. Pasaron adolescentes. Pasaron extranjeros que no entendían por qué estaban ahí. Personas que jamás debieron estar ahí, nunca”, agregó.

Para Edmundo, es claro que el cierre o traslado de los presos políticos no implica que se borren las situaciones inhumanas a las que fueron sometidas los cientos de personas de manera arbitraria e injusta.

“Lo que no van a poder trasladar es lo que ocurrió ahí”, dijo González Urrutia.

Edmundo señaló que “reconstruir el dolor, con nombre y apellido, es la única forma de sanarlo”.

“Que quede claro, el olvido no viaja en esos autobuses”, sentenció el presidente electo de Venezuela, frente a la situación que se ha presentado con los presos políticos de su país.

Entre tanto, los Estados Unidos insisten nuevamente al régimen chavista a cargo de Delcy Rodríguez para que agilice la liberación inmediata e incondicional” de todos los presos políticos que sin causa alguna se encuentran privados de la libertad, esto de acuerdo a la información compartida este viernes por un portavoz del Departamento de Estado.