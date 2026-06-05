Países miembros del ‘Escudo de las Américas’ denunciaron “esfuerzos en curso para derrocar” el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia

En cabeza de los Estados Unidos, este viernes las 13 naciones que integran el ‘Escudo de las Américas’ denunciaron “esfuerzos en curso para derrocar” el gobierno de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia, en medio de las intensas protestas que afronta la nación sudamericana desde hace más de un mes.

“Los países miembros del Escudo de las Américas condenan los esfuerzos continuos por derrocar al gobierno legítimo y ampliamente electo del presidente Rodrigo Paz en Bolivia”, expresaron por medio de un comunicado publicado en el portal web del Departamento de Estado de los EE. UU.

Asimismo, señalaron que las manifestaciones que se han presentado en puntos estratégicos de transporte y comercialización del país estarían siendo financiadas con dinero proveniente de actividades ilícitas.

“Quienes están financiando estas protestas con dinero ilícito proveniente del narcotráfico y del crimen transnacional deben rendir cuentas por sus actos”, indicaron.

De igual manera, manifestaron su apoyo total al “gobierno democrático del presidente Paz”, a quien indicaron que se “enfrenta los intentos que buscan hacer retroceder a Bolivia mediante esfuerzos cínicos destinados”. Esto debido a los bloqueos persistentes de los manifestantes que han bloqueado las principales vías, acciones por medio de las cuales se ha visto afectada “la distribución de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para el pueblo boliviano”.

“Grupos desestabilizadores no pueden sustituir la decisión que la mayoría de los bolivianos tomaron en las urnas para dejar atrás dos décadas de gobiernos corruptos”, agregaron los miembros del ‘Escudo de las Américas’.

Esto teniendo en cuenta que muchos estiman que la izquierda boliviana estaría detrás de las protestas en medio de las cuales los manifestantes en repetidas ocasiones le han pedido a Rodrigo Paz que abandone su cargo como jefe de Estado.

Por último, invitaron “aquellos que tengan reclamos legítimos”, para que aprovechen “la disposición del gobierno al diálogo” y denuncien “a quienes pretenden instrumentalizar sus causas para recuperar el poder”.

La declaración hecha por los Gobiernos de los Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago se da un día después del pronunciamiento del jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

El pasado jueves 4 de junio, Hegseth indicó por medio de su red social de X que los “Estados Unidos están observando. Bolivia no debe permitir que caiga presa del viejo statu quo de dominación narco-terrorista en la región”.