Meghan Markle, la duquesa de Sussex, regresa a la actuación tras ocho años de auscencia con un pequeño papel

Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, hará su regreso a la gran pantalla con un cameo (aparición breve) en una película que se está rodando en Los Ángeles, informaron medios este miércoles.

Según los reportes, la duquesa de Sussex y exactriz estaba filmando escenas para "Close Personal Friends", una película que cuenta con la participación de Lily Collins, estrella de "Emily in Paris", junto a Jack Quaid, Brie Larson y Henry Golding.

La revista Variety informó que esta comedia "gira en torno a una pareja 'normal' que conoce a una pareja de celebridades durante un viaje a Santa Bárbara".

Markle es conocida por participar en la serie de abogados 'Suits' durante siete temporadas antes de su boda con el segundo hijo del rey británico Carlos III.

Sin embargo, no ha actuado siete años desde que informó que abandonaba la profesión.

El príncipe Harry y Meghan viven en California tras una ruptura con la familia real británica. Desde entonces, la pareja no tiene acceso a fondos públicos y dependen ahora de un lucrativo acuerdo con Netflix y de una marca de estilo de vida que lanzó Markle.

VEA TAMBIÉN Harry Styles corrió los 42 kilómetros de la Maratón de Berlín con un seudónimo y logró impresionante tiempo o

El acuerdo con Netflix ha dado lugar a la popular, aunque muy criticada, serie "With Love, Meghan", que presenta a Markle como una exitosa experta en el hogar en una casa ficticia, recibiendo invitados, recolectando miel y mezclando sales de baño.

A pesar de que la crítica la calificó de "sin sentido", la producción fue renovada para una segunda temporada y un especial navideño programado para diciembre.

Harry y su esposa se apartaron de sus deberes reales en 2020 debido a que las relaciones con su familia, especialmente con su hermano William, se deterioraron.

Su exitoso libro de memorias "Spare" en enero de 2023 molestó al Palacio de Buckingham con sus críticas hacia miembros de la familia, incluida la esposa de Guillermo, Catalina, y su madrastra, la reina Camila.

Desde entonces, ha expresado esperanzas de una reconciliación. En septiembre se reunió con Carlos III, de 76 años, en Londres, meses después de que se revelara que el monarca está recibiendo tratamiento por un cáncer.