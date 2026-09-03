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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Asesinato

Presidente Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre cruel asesinato de un músico junto a su esposa embarazada, su hija de tres años, la niñera y el perro

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
La presidente de México, Claudia Sheinbaum (EFE)
La presidente de México, Claudia Sheinbaum (EFE)
Sheinbaum explicó que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, detrás de la masacre estaría un enfrentamiento entre dos familias.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este miércoles sobre el macabro asesinato de un músico y su familia que ha conmocionado en las últimas horas a su país.

Se trata de Jonathan Meléndez, de 38 años, quien era tecladista, compositor y productor musical, así como integrante fundador de la banda de synth pop Camilo Séptimo.

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"Se está apoyando a las familias por parte del Gobierno del Estado de México, y haremos lo que podamos hacer desde la Secretaría de Gobernación", afirmó.

Indicó que se trata de una situación “muy triste” y “lamentable”. Lo hizo durante la conferencia de prensa matutina de este jueves. También mencionó que ya hay personas capturadas.

Sheinbaum explicó que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, detrás del cruel asesinato estaría un enfrentamiento entre dos familias.

Meléndez, de 38 años, fue asesinado junto a su esposa embarazada y su hija pequeña de tres años. Por el crimen hasta ahora está preso su socio y otra persona, informaron las autoridades el miércoles.

Meléndez fue hallado por la policía casi a la medianoche del martes en su casa, ubicada en un barrio residencial de la periferia de la capital mexicana. La secretaría de Seguridad indicó que el hombre -popularmente conocidos como Honas- estaba maniatado y con un disparo en la cabeza.

Lo mismo su esposa, de 35 años y cuatro meses de embarazo, y su hija de tres años. Una cuarta víctima, una mujer de 21 años y quien era la niñera, fue hallada muerta de un disparo en la espalda. El perro de la familia también terminó muerto.

Un niño de 6 años no identificado fue encontrado "con vida y sin signos de violencia", indicó la secretaría.

El organismo dijo que las investigaciones apuntan a "la probable participación" de dos hombres que "habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio".

Camilo Séptimo se conformó en 2013. Tiene cuatro álbumes publicados y recibió una nominación a los Premios MTV Miaw en 2022. El grupo promedia 1,4 millones de oyentes mensuales en la plataforma Spotify.

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