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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Falcao

"Es una vergüenza": Radamel Falcao estalla tras la eliminación de Colombia del Mundial y critica el fútbol nacional

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Radamel Falcao García - Foto: EFE
Radamel Falcao García - Foto: EFE
En medio de una entrevista con ESPN, ‘El Tigre’ señaló que la gran falencia del equipo fue la falta de eficacia de cara al gol y, además, aprovechó la ocasión para cuestionar la actualidad del fútbol colombiano.

La eliminación de la Selección Colombia a manos de Suiza, resultado que la dejó sin opciones de avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, desató una fuerte reacción de Radamel Falcao García.

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En medio de una entrevista con ESPN, ‘El Tigre’ señaló que la gran falencia del equipo fue la falta de eficacia de cara al gol y, además, aprovechó la ocasión para cuestionar la actualidad del fútbol colombiano.

“Tuvimos oportunidades y no las aprovechamos. En estas instancias, en este nivel, el rival no te perdona y fue otra vez en penales, como ya nos ha pasado. Tenemos que trabajar en nuestro fútbol, en nuestros clubes, en selección. Tenemos que darle mucha atención porque son muchas las decepciones”, dijo.

El delantero sostuvo que es indispensable replantear el proceso de formación de los jugadores y potenciar la competencia en el torneo local como pasos fundamentales para mejorar el nivel del fútbol colombiano.

"Tenemos que darle mucha atención porque son muchas las decepciones. No puede ser que no tengamos una categoría C, es una vergüenza, que nuestro futbol no tenga competitividad y fomente mediocridad y vagancia, equipos que no invierten porque saben que no van a descender", declaró.

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Este martes 7 de julio, la selección de Suiza enfrentó a la selección de Colombia en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El partido en los 90 minutos reglamentarios terminó en igualdad 0-0. Aunque la escuadra suramericana tuvo varias chances de cara al gol, la esférica no entró en el arco suizo.

Durante los 30 minutos de la prórroga se llevó a cabo el mismo guion; ambas selecciones no pudieron romper el empate (0-0).

Ya en tanda de penaltis, el equipo que dirige Murat Yakin mostró toda su autoridad contra los comandados por Néstor Lorenzo (4-3).

La selección de Suiza, clasificada a cuartos de final, se enfrentará a la selección de Argentina liderada por Lionel Messi, el sábado 11 de julio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium en Kansas City.

'La Sele', como también se le conoce al combinado colombiano de fútbol, ha clasificado a siete Mundiales en su historia.

Por su parte, el equipo apodado "Nati" (diminutivo de Selección Nacional) se ha metido al magno evento deportivo en 13 ocasiones.

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