Colombianos juntaron al brujo de Ghana a sus celebraciones tras la victoria y la clasificación en el Mundial: “Lo nacionalizamos”

Un solitario gol de Jhon Arias le bastó a Colombia para derrotar este viernes a Ghana por 1-0 en Kansas City y acceder a los octavos de final del Mundial 2026, en los que chocará contra Suiza.

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El tanto de Jhon Arias en el minuto 14 materializó el amplio dominio de los jugadores de Néstor Lorenzo, que dejó en el banco a su figura James Rodríguez en el descanso.

Con este triunfo de Colombia, que viajará a Vancouver para enfrentar el martes a Suiza, se cerró la ronda de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica.

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La victoria y la clasificación desató las celebraciones entre los colombianos que estaban en el estadio y en lugar de celebrar solos, invitaron hasta a los rivales a que hicieran parte de los festejos y uno de los que estuvo celebrando fue Nana Kwaku Bonsam, conocido como el "brujo" de Ghana.

El reconocido personaje del Mundial, quien intentaba darle una ayuda extrafutbolística a su selección, se unió a los festejos de los aficionados colombianos y hasta les lanzó su famoso polvo blanco para que les vaya bien en lo que queda del certamen.

“Definitivamente Colombia es de mucho ambiente para el mundo”, “ya lo nacionalizamos”, “Viva Colombia, viva Falcao”, “el brujo amaneció comiendo arepa con chicharrón y café”, “ya lo vi en el Carnaval de Barranquilla”, “Un colombiano alegra al que sea, que recocha”, entre otros han sido los mensajes que han dejado en los videos de celebración con el brujo.

Ghana se despidió de la Copa del Mundo y el brujo quedará en el recuerdo como uno de los personajes más reconocidos del certamen.