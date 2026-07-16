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Jueves, 16 de julio de 2026
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Gustavo Dudamel brindará homenaje a Venezuela en el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Dudamel, director de orquesta - Foto: AFP
Gustavo Dudamel, director de orquesta - Foto: AFP
El performance se organiza con el fin de recordar a las víctimas y transmitir un mensaje de resiliencia global tras los devastadores terremotos que sacudieron recientemente a Venezuela.

El director de orquesta Gustavo Dudamel brindará un emotivo homenaje a Venezuela durante el primer show de medio tiempo en la historia de una final del Mundial.

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Dudamel liderará un tributo musical el próximo domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, uniendo por primera vez en un mismo escenario a la Filarmónica de Nueva York y a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

El performance se organiza con el fin de recordar a las víctimas y transmitir un mensaje de resiliencia global tras los devastadores terremotos que sacudieron recientemente a Venezuela.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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Sin embargo, La Guaira es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la 'zona cero'. Sectores específicos como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos.

Tras los devastadores terremotos, más de 25 países y diversos organismos internacionales brindaron asistencia humanitaria a Venezuela.

Al margen de la ayuda, analistas internacionales subrayan que una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

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