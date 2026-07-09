"Nuestro llamado es a la transparencia para la verificación de datos": Amnistía Internacional sobre el número de víctimas tras los devastadores terremotos en Venezuela

Mientras Venezuela enfrenta las consecuencias de los terremotos, la organización Amnistía Internacional advierte que eso no puede abordarse solo como una emergencia natural, sino también como una crisis de derechos humanos.

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Sobre este asunto, Valentina Ballesta, directora de Investigación de Amnistía Internacional para las Américas, habló en el programa La Tarde de NTN24.

"Los derechos humanos deben guiar la respuesta al terremoto en medio de una crisis devastadora. La ayuda humanitaria no puede ser politizada", dijo Ballesta.

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Asimismo, la entrevistada complementó: "Nuestro llamado es a la transparencia para la verificación de datos".

En cuanto a los presos políticos venezolanos, Ballesta manifestó: "No deberían estar ni un minuto más privados de libertad".

Respecto a la tragedia en Venezuela, sigue en aumento la cifra de muertos en Venezuela tras los terremotos. El régimen en cabeza de Delcy Rodríguez reporta 3,899 decesos.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Estimaciones preliminares de organismos internacionales basadas en tecnología de radar indican que hasta 59.000 edificaciones habrían sufrido algún tipo de daño.