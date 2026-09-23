Colombia se queda sin final del Mundial Sub-20: Corea del Norte irá por su cuarto título frente a España

Colombia se ha quedado a un paso otra vez de jugar por primera vez la final del Mundial Femenino Sub-20. Perdió este miércoles 3-0 frente a Corea del Norte en las semifinales del torneo que se está disputando en Polonia y ahora va a tener que luchar por la medalla de bronce.

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El conjunto dirigido por Carlos Paniagua se encontró de nuevo con una selección norcoreana que ya le ganó por el mismo marcador en la fase de grupos. En esta ocasión, los goles de Pak Ok-I, Rim Jong Choe y Ryu Gyong So marcaron otra vez la diferencia y dejaron a Colombia sin la oportunidad de pelear por el título.

La derrota, no obstante, no quita la buena campaña de la Tricolor. Colombia volvió a unas semifinales de un Mundial Sub-20 tras 16 años y aún tiene la posibilidad de conseguir el mejor resultado de su historia en esta categoría. De momento, su mejor actuación fue el cuarto lugar obtenido en 2010.

El último partido de Colombia en Polonia va a ser frente a Italia, que también perdió su semifinal, en este caso frente a España por 2-0. El partido por el tercer puesto está programado para el sábado 26 de septiembre y colocará en juego una medalla mundialista.

Así como Colombia e Italia definirán el tercer lugar, la final va a ser testigo de un duelo entre dos selecciones con historia en este certamen: Corea del Norte y España.

Las norcoreanas están de nuevo en el partido decisivo como las actuales campeonas. Previo a esta edición, ya levantaron el trofeo en 2006, 2016 y 2024, por lo que quieren ser tetracampeonas del mundo. El título de 2024, justamente, lo consiguieron en Colombia, al vencer 1-0 a Japón en la ciudad de Bogotá.

España, por otro lado, jugará su tercera final del Mundial Sub-20 femenino en las últimas cuatro ediciones. Las españolas han sido subcampeonas en 2018 y consiguieron su primer título en 2022, año en que vencieron 3-1 a Japón en Costa Rica.