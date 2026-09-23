NTN24
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Deportes

Colombia se queda sin final del Mundial Sub-20: Corea del Norte irá por su cuarto título frente a España

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Colombia femenia Sub-20 - Foto EFE
Colombia femenia Sub-20 - Foto EFE
La Tricolor perdió 3-0 frente a las vigentes campeonas y ahora enfrentará a Italia por el tercer puesto del torneo en Polonia.

Colombia se ha quedado a un paso otra vez de jugar por primera vez la final del Mundial Femenino Sub-20. Perdió este miércoles 3-0 frente a Corea del Norte en las semifinales del torneo que se está disputando en Polonia y ahora va a tener que luchar por la medalla de bronce.

o

El conjunto dirigido por Carlos Paniagua se encontró de nuevo con una selección norcoreana que ya le ganó por el mismo marcador en la fase de grupos. En esta ocasión, los goles de Pak Ok-I, Rim Jong Choe y Ryu Gyong So marcaron otra vez la diferencia y dejaron a Colombia sin la oportunidad de pelear por el título.

La derrota, no obstante, no quita la buena campaña de la Tricolor. Colombia volvió a unas semifinales de un Mundial Sub-20 tras 16 años y aún tiene la posibilidad de conseguir el mejor resultado de su historia en esta categoría. De momento, su mejor actuación fue el cuarto lugar obtenido en 2010.

El último partido de Colombia en Polonia va a ser frente a Italia, que también perdió su semifinal, en este caso frente a España por 2-0. El partido por el tercer puesto está programado para el sábado 26 de septiembre y colocará en juego una medalla mundialista.

Así como Colombia e Italia definirán el tercer lugar, la final va a ser testigo de un duelo entre dos selecciones con historia en este certamen: Corea del Norte y España.

o

Las norcoreanas están de nuevo en el partido decisivo como las actuales campeonas. Previo a esta edición, ya levantaron el trofeo en 2006, 2016 y 2024, por lo que quieren ser tetracampeonas del mundo. El título de 2024, justamente, lo consiguieron en Colombia, al vencer 1-0 a Japón en la ciudad de Bogotá.

España, por otro lado, jugará su tercera final del Mundial Sub-20 femenino en las últimas cuatro ediciones. Las españolas han sido subcampeonas en 2018 y consiguieron su primer título en 2022, año en que vencieron 3-1 a Japón en Costa Rica.

Temas relacionados:

Deportes

Fútbol

Colombia

Mundial Sub 20

Fútbol femenino

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechiflada: así pasea Delcy Rodríguez por la ONU mientras a María Corina Machado, aclamada, le niegan entrada a su país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es realmente importante”: general en (r) sobre el despliegue de aviones Kfir sobre Santa Marta por parte del gobierno

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"No more Trump": cuando Delcy Rodríguez arremetía contra el presidente de EE. UU. y ahora se pasea por Nueva York

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

ASÍ HA SIDO LA ODISEA DE MARÍA CORINA para regresar a Venezuela: siete intentos en los últimos meses

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Constante lucha: confirman fechas y lugares desde los que María Corina intentó llegar a Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Deportes

Ver más
Ceremonia de apertura del Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol de 2026 - EFE
Venezuela

Beisbolista venezolano fue elegido el Lanzador del Mes en agosto tras destacados registros obtenidos en las Grandes Ligas

Alpine F1 Team Franco Colapinto- Foto: EFE
Fórmula 1

Alpine confirma la renovación de Franco Colapinto para la temporada 2027 de la Fórmula 1

Selección Colombia 2015 - AFP
Selección Colombia

Delantero histórico de la Selección Colombia le dice adiós al fútbol: su último partido como profesional será en diciembre

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Abelardo confirma la llegada del niño que le pidió ayuda - EFE y redes
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella confirmó la llegada de Lucas, quien le había pedido ayuda debido a su enfermedad, al Instituto Cardiovascular: "El clamor de nuestros niños jamás será ignorado"

Tras acuerdo, secretario de Energía de EEUU viajará a Venezuela - Foto: AFP/Canva
Petróleos de Venezuela

Secretario de Energía de EEUU viajará a Venezuela para sentar bases de un acuerdo petrolero

Capturan a líder del Tren de Aragua en Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Abelardo de la Espriella

Otro golpe al Tren de Aragua en Colombia: Capturan a peligroso criminal y lo extraditan a Chile

Asesinan a Susy Aponte, candidata a las elecciones regionales en Perú - Canva y redes
Perú

Asesinan a Susy Aponte, candidata a las elecciones regionales en Perú: imágenes revelan el momento exacto de la tragedia

Ilustración de Cilia Flores, esposa del dictador Nicolás Maduro-Foto: EFE
Cilia Flores

¿Lo merece? Exilio venezolano cuestiona los beneficios que pidió Cilia Flores a la justicia de EEUU

Edificio colapsado en La Guaira (Venezuela) tras los terremotos del 24 de junio de 2026 / Monseñor Fernando Castro Aguayo - Fotos: EFE / X
Terremoto en Venezuela

"Ahora es que hace falta más apoyo": obispo de Margarita pide solidaridad con las familias afectadas por el doblete sísmico en Venezuela

Elon Musk - Foto AFP
Elon Musk

Elon Musk plantea una sorpresiva propuesta que podría redefinir el futuro de la inteligencia artificial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023