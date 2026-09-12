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Sábado, 12 de septiembre de 2026
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Caracas

Mujer perdió la vida tras caer desde un piso elevado del Centro Comercial El Recreo, en Caracas

septiembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Funcionario policial trabaja en el levantamiento de un cuerpo en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Funcionario policial trabaja en el levantamiento de un cuerpo en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) acordonaron el área para efectuar el levantamiento del cuerpo.

Una mujer de 25 años murió tras caer desde un nivel elevado del Centro Comercial El Recreo, ubicado en la avenida Casanova de Caracas, Venezuela.

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De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría caído desde el quinto piso del establecimiento. El suceso se registró el pasado 9 de septiembre.

La joven impactó contra el pavimento de uno de los pasillos principales. Tras el incidente, bomberos y paramédicos acudieron al centro comercial.

Una vez en el lugar, constataron que la mujer había fallecido como consecuencia de la gravedad de las lesiones provocadas por la caída.

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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) acordonaron el área para efectuar el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades mantienen bajo reserva la identidad de la fallecida y adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho.

Las averiguaciones por parte del CICPC se centran en la revisión de las cámaras de seguridad del centro comercial.

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Esto, con el propósito de determinar si la caída fue accidental o si estuvo relacionada con una acción autoinfligida.

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