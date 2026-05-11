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Lunes, 11 de mayo de 2026
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Dictadura en Venezuela

"Yo era un preso político de Diosdado Cabello; el régimen sigue estando ahí, siguen torturando, siguen haciendo lo que quieren": Nahuel Gallo, gendarme argentino

mayo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Nahuel Gallo, gendarme argentino / Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Nahuel Gallo, gendarme argentino / Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Gallo habló sobre la relación del ministro del Interior de la dictaduta, solicitado por la justicia de los Estados Unidos, con su caso.

El gendarme argentino Nahuel Gallo, que estaba preso en Venezuela desde diciembre de 2024 y excarcelado hace tres meses, brindó unas declaraciones para el medio de comunicación TN Internacional que evidencian la crisis de derechos humanos en Venezuela.

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Gallo habló sobre la relación del ministro del Interior de la dictadura, solicitado por la justicia de los Estados Unidos, Diosdado Cabello, con su caso.

"Yo era un preso político de Diosdado Cabello... Es más, lo hizo saber porque nos ponía en su programa, varias veces me nombró y recalcaba donde estaba preso, y que estaba preso por espionaje", dijo Gallo.

El gendarme argentino también se refirió a las golpizas que sufrió, así como los interrogatorios con tratos crueles y amenazas.

"Sí, me habían golpeado, estaban malos porque yo había hablado mal de Maduro. Yo me rehusaba al contacto físico con ellos. Entonces, como vieron eso, me sacaron de ahí y me llevaron a una sección, donde vi más gente del DGCIM. Y ahí, bueno, como que llamaban, decían ‘quién es, quién es, quién es, de dónde viene, para qué viene’. Y bueno, ahí sí me esposaron y me hicieron arrodillar. Ahí es donde me taparon la cabeza por primera vez, que yo decía, ‘¿por qué me tapan la cabeza?’. Y me decían que era por no decir la verdad, ‘pero ¿qué verdad? Si es una conversación vieja (con mi mujer), fíjate, si estoy hablando con una mujer, no estoy hablando con otra persona, no sé a qué querés llegar’", narró sobre cómo fue su privativa de libertad.

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"En San Antonio, estuve domingo, lunes y martes. El martes a las cinco de la mañana me trasladaron hasta Caracas. Y me llevaron a Caracas. Ese domingo estaba tan nervioso, yo no comí, yo no me bañé, yo preguntaba: ¿Mi llamada?, me corresponde una llamada, necesito llamar a mi mujer que está en Caracas esperándome. Necesito saber, más allá de que yo sé que no tengo embajador, pero necesito saber si puedo llamar a alguien diplomáticamente" - Me dijeron, "esto no es una detención, esto es una investigación", acotó.

Recordó además la frase, "te vas a Disney", con la que varios agentes del régimen venezolano se burlaron del gendarme.

"Te vas a Disney... Yo estaba en DGCIM, en ese momento era el único extranjero. Los venezolanos que estaban ahí también ya demorados, detenidos, porque ellos decían que estaban demorados, yo les preguntaba si había otro extranjero y todos me decían: 'no, tranquilo, el extranjero acá dura 10 días, 5 días, 15 días máximo y se va'. Ya había pasado una semana, me había agarrado ataque de ansiedad, tenía que estar sentado sin parar, me tenían una luz led todo el tiempo, dormía en el piso, no me bañaba, no comía por la ansiedad. Cuando me trasladan yo veo que empiezan a ponerse todos chalecos, toda la cara tapada, arma, escopeta", relató.

A su vez, explicó la foto en la que sale vestido con camisa y sudadera azul celeste, misma que le dio la vuelta al mundo tras la presión de varios gobiernos por su fe de vida.

"Todo el tiempo estuve encerrado. Nosotros, los de celeste, no teníamos acceso al patio. Entonces decíamos: 'bueno, a mí me mandan al patio, ¿por qué? ¿qué pasó?'. Entonces me va a buscar el subdirector, me saca para el costado y me dice: 'bueno, caminá de allá para acá'. Me hace caminar solo. Al rato vienen dos más, que son los que estaban enfrente, son dos venezolanos y me pongo a caminar con ellos. Me dijeron: 'bueno, caminen juntos ahí y vayan y vengan'. Y uno me dice: 'Te están grabando, fíjate'. Miro y veo que me están grabando. Y le pregunté: '¿Por qué me graban?'... 'Quedate tranquilo, que esto es algo bueno, quedate tranquilo'”, me dicen.

Antes de dar por finalizada la entrevista, Gallo analizó la frase que lanzó en rueda de prensa cuando llegó a territorio argentino tras su excarcelación: ‘No se olviden de Venezuela, no dejen de hablar de Venezuela'.

"Porque, como claramente pasó, nos hemos olvidado de Venezuela... Ha pasado que veníamos bien con la transición, sacaron el 3 de enero a Maduro, pero se han olvidado de Venezuela. O sea, las relaciones internacionales, las ONG, los medios internacionales, ya no hablan de Venezuela, ya no hablan de los presos políticos porque están abocados a la guerra que hay entre otros países", indicó.

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"No se olviden de Venezuela, no se olviden de los presos políticos, no se olviden de lo que está pasando en Venezuela hoy por hoy, amén de que supuestamente hay una transición, pero seguimos en la misma, el régimen sigue estando ahí, siguen torturando, siguen haciendo lo que hacen, metiendo presos, haciendo falsos positivos", concluyó.

Hasta el momento, Nahuel Gallo, se encuentra en territorio argentino rodeado de sus seres queridos, recuperando el tiempo que la dictadura le arrebató más de un año y tres meses.

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