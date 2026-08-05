"Ese vagabundo": duras críticas del presidente de un club a Neymar por sus insultos y provocaciones tras partido en la Copa de Brasil

La clasificación de Santos a los cuartos de final de la Copa de Brasil quedó completamente opacada por un ambiente hostil que tuvo como protagonista a Neymar.

El Peixe se impuso 1-0 como visitante ante Remo en el Estádio Evandro Almeida, en un compromiso donde el astro brasileño pasó del brillo en la cancha al caos absoluto en los pasillos.

Desde el calentamiento, la hinchada local recibió al “10” con cánticos e insultos desobligantes. Sin inmutarse en un principio, Neymar respondió enviando besos irónicos y levantando los brazos hacia la tribuna.

Tras ingresar en el segundo tiempo, “O Príncipe” fue determinante al minuto 73 del segundo tiempo tras servir una asistencia precisa a Rony, quien anotó el único tanto del partido y selló la eliminatoria a favor de Santos.

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Sin embargo, en el silbatazo final desató la tormenta. Al retirarse del campo, Neymar volvió a despedirse con besos hacia los aficionados locales. En los pasillos del estadio, hinchas de Remo lo esperaron para encararlo. Las cámaras captaron al futbolista fuera de sí, gritándoles, eufórico : “Eliminado, eliminado”, mientras su esquema de seguridad intentaba contenerlo.



El comportamiento del exjugador del Barcelona y PSG provocó la indignación inmediata del presidente de Remo Antonio Carlos Teixeira, quien lanzó duras acusaciones contra el atacante en declaraciones pospartido.

​"Santos no necesita de esto. Ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar. ¡Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo!", sentenció tajante el dirigente.

Una noche cargada de tensión que deja a Santos en la siguiente fase del torneo, pero sumergido nuevamente en la polémica alrededor de su máxima figura.