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Impresionantes imágenes: así fue la llegada de 2.000 militares de El Salvador a Haití para rescatar 4 militares

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Por orden del presidente de Nayib Bukele, fueron desplegados 2.000 militares salvadoreños en Haití para el rescate de cuatro integrantes de las Fuerzas de Supresión de pandillas que fueron raptados por esos grupos terroristas que azotan la capital, Puerto Príncipe, y Bukele incluso fue más allá y ofreció a su ejército para acabar con la criminalidad en el país. El Salvador ya participaba en la fuerza de supresión de pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) pero se involucró de manera más directa en la grave crisis de seguridad haitiana tras la emboscada del 18 de octubre en la periferia de Puerto Príncipe contra un vehículo en el que viajaban cuatro de sus militares salvadoreños.

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