Legisladores de Estados Unidos exigen esclarecer cuentas de ingresos de acuerdos petroleros en Venezuela

Descripción: NTN24 confirmó que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) del Congreso de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre la administración de los fondos petroleros venezolanos. Para hablar sobre este tema, Santiago Vidal Calvo, analista en políticas públicas en el Manhattan Institute y César Báez, periodista de Reason Magazine, conversaron con Club de Prensa de NTN24.