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Jueves, 30 de julio de 2026
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Producción petrolera en Venezuela
Programa: Club de Prensa

Legisladores de Estados Unidos exigen esclarecer cuentas de ingresos de acuerdos petroleros en Venezuela

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Descripción: NTN24 confirmó que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) del Congreso de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre la administración de los fondos petroleros venezolanos. Para hablar sobre este tema, Santiago Vidal Calvo, analista en políticas públicas en el Manhattan Institute y César Báez, periodista de Reason Magazine, conversaron con Club de Prensa de NTN24.

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