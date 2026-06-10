ONU refuerza obligaciones climáticas y pide acelerar la acción global antes de la COP31

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que refuerza las responsabilidades de los países frente al cambio climático y exhorta a los gobiernos a cumplir sus compromisos para proteger el clima y limitar el calentamiento global a 1,5 °C sobre los niveles preindustriales.

El texto fue aprobado con 141 votos a favor, 28 abstenciones y ocho votos en contra. Entre los países que rechazaron la iniciativa figuran importantes productores de petróleo como Estados Unidos, Arabia Saudita e Irán.

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La resolución acoge una reciente opinión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que señaló que los Estados que incumplen sus obligaciones climáticas podrían estar incurriendo en actos ilícitos bajo el derecho internacional. Además, abrió la puerta a posibles reparaciones para los países más afectados por los impactos del cambio climático.

Entre las medidas destacadas en el documento se encuentra el llamado a avanzar en el abandono progresivo de los combustibles fósiles dentro de los sistemas energéticos, una meta respaldada por cerca de 200 países durante las negociaciones climáticas de 2023.

La aprobación de la resolución coincide con la Conferencia de Bonn sobre Cambio Climático, una reunión preparatoria para la COP31, donde la ONU pidió acelerar la implementación de las medidas ya acordadas para enfrentar la crisis climática.