La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

La comunidad científica internacional advirtió que el mundo podría enfrentar una temporada de incendios forestales especialmente severa durante 2026, impulsada por los efectos del cambio climático, el calentamiento global y la posible consolidación de condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Según diversos estudios, las altas temperaturas y las sequías cada vez más prolongadas están creando escenarios propicios para la propagación del fuego. Entre enero y abril de este año, los incendios forestales arrasaron cerca de 150 millones de hectáreas en el mundo, un 20 % más que el récord anterior, de acuerdo con datos del grupo de investigación World Weather Attribution.

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Las regiones con mayor probabilidad de registrar incendios de gran magnitud incluyen Australia, Canadá, Estados Unidos y la Amazonía, donde las condiciones de calor extremo podrían incrementarse durante los próximos meses.

Mario Salgado, oficial de Conocimiento del Riesgo y Cambio Climático de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), explicó que la amenaza está estrechamente relacionada con la evolución del fenómeno de El Niño.

"Estamos ante una alerta que va incrementando hacia un fenómeno de El Niño a lo largo de lo que resta de este año y comienzos del próximo, donde una de las amenazas que más se visibiliza en algunos países de la región son los incendios forestales", señaló.

El experto destacó que varios países latinoamericanos han fortalecido sus estrategias preventivas y sus sistemas de alerta temprana, pasando de una visión centrada únicamente en apagar incendios a una gestión más integral del riesgo.

Sin embargo, recordó que el factor humano sigue siendo determinante. "Más del 90 % de los incendios forestales que se registran en la región son causados por las personas", advirtió Salgado.

Ante este panorama, organismos internacionales insisten en la necesidad de reforzar la prevención, mejorar los sistemas de monitoreo y fortalecer la coordinación entre gobiernos, comunidades y sector privado para reducir los impactos de futuras emergencias.

"La reducción del riesgo de desastres es una responsabilidad de todos. Necesitamos prepararnos mejor para los eventos que pueden ocurrir y no solo reaccionar cuando ya se han presentado", concluyó el especialista.